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12:06 (мск), источник: Life.ru

Даже по пять тысяч в месяц. Опрос показал, сколько денег россияне дают детям

Многие несовершеннолетние предпочитают откладывать полученные средства.

Источник: РИА "Новости"

Примерно 80% россиян дают своим детям деньги на карманные расходы. Такие данные были получены в ходе совместного исследования, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». Как сообщили Лайфу представители компаний, более трети таких семей ежемесячно дают своим детям до одной тысячи рублей.

— 21% опрошенных выделяют на карманные расходы до 500 рублей в месяц, 16,6% — до 1000 рублей в месяц, 15,5% — от 1000 рублей до 5000 рублей в месяц, 3,3% — от 5000 рублей в месяц. Еще 17,3% респондентов дают детям на карманные расходы столько, сколько они попросят. Чаще всего карманные деньги респонденты дают наличными (71%), при этом 18% опрошенных открыли карту на имя ребенка и переводят деньги на нее, — говорится в результатах исследования.

Больше половины детей, согласно исследованию, откладывают полученные деньги на долгосрочные цели. При этом каждый восьмой родитель заявил, что его ребёнок уже самостоятельно зарабатывает себя на карманные расходы.

Примерно 40% опрошенных утверждают, что их дети тратят полученные деньги на еду и сладости. А реже всего — на компьютерные игры и проезд на транспорте.

Большинство опрошенных родителей (52,8%) утверждают, что обучают своих детей, как правильно обращаться с деньгами. Чуть более 12% респондентов считают, что финансовой грамотности детей должна обучать школа. 18,6% опрошенных утверждают, что их дети не учатся финансовой грамотности.

Исследование проводилось с 12 по 16 августа на всей территории России среди граждан старше 18 лет, имеющих детей в возрасте от 3 до 18 лет.

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