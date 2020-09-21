В соцсетях прощаются со знаменитым «длиннокотом» (фото)

В Японии умер знаменитый белый кот Нобико, который был звездой многочисленных мемов. Эту новость в соцсетях сообщила хозяйка кота, уточнив, что последние два года питомец страдал почечной недостаточностью, а накануне его привезли в клинику в тяжелом состоянии.
Нобико прославился в интернете еще в 2006 году, когда в соцсетях появилась его фотография на руках у хозяина. На снимке кот выглядит настолько длинным, что его стали называть «длиннокот» (longcat).
В многочисленных мемах кота сравнивали с самыми высокими зданиями мира, отправляли в космос и заставляли бороться с Годзиллой и другими врагами человечества. А в родной Японии Нобико стал настолько популярен, что местные компании стали выпускать с ним комиксы и компьютерные игры, а также длинные полотенца с его мордочкой.
В память о Нобико в соцсетях снова вспомнили самые известные мемы с его участием.