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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях прощаются со знаменитым «длиннокотом» (фото)

Пушистый герой мемов из Японии умер в возрасте 18 лет.

В Японии умер знаменитый белый кот Нобико, который был звездой многочисленных мемов. Эту новость в соцсетях сообщила хозяйка кота, уточнив, что последние два года питомец страдал почечной недостаточностью, а накануне его привезли в клинику в тяжелом состоянии.

Нобико прославился в интернете еще в 2006 году, когда в соцсетях появилась его фотография на руках у хозяина. На снимке кот выглядит настолько длинным, что его стали называть «длиннокот» (longcat).

В многочисленных мемах кота сравнивали с самыми высокими зданиями мира, отправляли в космос и заставляли бороться с Годзиллой и другими врагами человечества. А в родной Японии Нобико стал настолько популярен, что местные компании стали выпускать с ним комиксы и компьютерные игры, а также длинные полотенца с его мордочкой.

В память о Нобико в соцсетях снова вспомнили самые известные мемы с его участием.

Екатерина Гура

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