13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотографы показали лучшие снимки к Международному дню мира
Умиротворяющие пейзажи и гармония между природой и человеком.
Международная платформа для фотографов Agora объявила победителей в конкурсе #Peace2020, приуроченном к Международному дню мира, который по инициативе ООН ежегодно отмечается 21 сентября.
В этом году в фотоконкурсе участвовало 11,5 тысяч снимков со всего мира, из которых в финал попали лишь 50. Лучшим «мирным» снимком по итогам голосования стал кадр «Мирный мир — это плодотворный мир» (A peaceful world is a fruitful one) фотографа из Кении Ибрагима Рашида. За свой снимок с белым флагом он получил не только признание международного фотосообщества, но и денежный приз в размере тысячи долларов.
Кстати, в топ-50 финалистов попали и два фотографа из России. Катя (kateomely) из Москвы со снимком «В гамаке» и аэрофотограф Inchaseofbeauty со снимком «Безмолвная красота».
Екатерина Гура