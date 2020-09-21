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13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотографы показали лучшие снимки к Международному дню мира

Умиротворяющие пейзажи и гармония между природой и человеком.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Международная платформа для фотографов Agora объявила победителей в конкурсе #Peace2020, приуроченном к Международному дню мира, который по инициативе ООН ежегодно отмечается 21 сентября.

В этом году в фотоконкурсе участвовало 11,5 тысяч снимков со всего мира, из которых в финал попали лишь 50. Лучшим «мирным» снимком по итогам голосования стал кадр «Мирный мир — это плодотворный мир» (A peaceful world is a fruitful one) фотографа из Кении Ибрагима Рашида. За свой снимок с белым флагом он получил не только признание международного фотосообщества, но и денежный приз в размере тысячи долларов.

Кстати, в топ-50 финалистов попали и два фотографа из России. Катя (kateomely) из Москвы со снимком «В гамаке» и аэрофотограф Inchaseofbeauty со снимком «Безмолвная красота».

Екатерина Гура

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