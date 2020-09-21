13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка обнаружила у себя во дворе трехметрового аллигатора (видео)
Неожиданные последствия урагана.
В середине сентября жительница курортного города
В ролике видно, как посреди ее затопленного двора лежит гигантский аллигатор. По словам женщины, животное было около 3 метров в длину и явно не собиралось покидать территорию.
Как пояснила Беннет, аллигатор появился во дворе вместе с наводнением, вызванным ураганом «Салли». По словам американки, спасаясь от стихии, в частные дома также начали массово забираться ядовитые змеи и насекомые. Чем закончилась история с огромным аллигатором, женщина не рассказала.
Напомним, ураган «Салли» обрушился на
Екатерина Гура