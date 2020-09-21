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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка обнаружила у себя во дворе трехметрового аллигатора (видео)

Неожиданные последствия урагана.

В середине сентября жительница курортного города Галф-Шорс, штат Алабама, Тина Беннет опубликовала в соцсетях пугающие кадры, снятые из окна ее дома.

В ролике видно, как посреди ее затопленного двора лежит гигантский аллигатор. По словам женщины, животное было около 3 метров в длину и явно не собиралось покидать территорию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснила Беннет, аллигатор появился во дворе вместе с наводнением, вызванным ураганом «Салли». По словам американки, спасаясь от стихии, в частные дома также начали массово забираться ядовитые змеи и насекомые. Чем закончилась история с огромным аллигатором, женщина не рассказала.

Напомним, ураган «Салли» обрушился на юго-восточное побережье США 16 сентября. Больше всего от стихии пострадали штаты Флорида и Алабама.

Екатерина Гура

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