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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений

Необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса сейчас нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России число новых случаев третий день превышает 6 тыс.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:23 MSK, 21.09
Инфицировано1 109 595+6 196
8.09
5099
9.09
5218
10.09
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11.09
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12.09
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15.09
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Скончалось19 489+71
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8.0921.09
Выздоровело911 973+2 616
8.09
6772
9.09
6409
10.09
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Инфицировано31 092 895+277 278
8.09
231016
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239354
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Скончалось961 301+3 668
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Выздоровело21 274 210+205 349
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Новость
Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России

«Каждый случай, который зарегистрирован на сегодняшний день, он эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет, в связи в этим каких-то новых ограничительных мероприятий водить не следует и не требуется», — сказала Попова журналистам после встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабильная, а рост новых случаев связан с началом респираторного сезона, о чем предупреждали заранее.

В России общее число заболевших достигло 1 109 595. Умерли 19 489 человек, за последние сутки — 71. Выздоровели 911 973 пациента, за сутки — 2616. Россия занимает четвертое место по числу заболевших в мире, по числу умерших — 12-е.

На первом месте по числу заразившихся сейчас США (6,8 млн), на втором — Индия (почти 5,5 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн). При этом число заболевших во всем мире продолжает расти.

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