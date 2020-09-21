15:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений
Необходимости вводить новые ограничения
«Каждый случай, который зарегистрирован на сегодняшний день, он эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет, в связи в этим
По ее словам, ситуация с коронавирусом стабильная, а рост новых случаев связан с началом респираторного сезона, о чем предупреждали заранее.
В России общее число заболевших достигло 1 109 595. Умерли 19 489 человек, за последние сутки — 71. Выздоровели 911 973 пациента, за сутки — 2616. Россия занимает четвертое место по числу заболевших в мире, по числу умерших — 12-е.
На первом месте по числу заразившихся сейчас США (6,8 млн), на втором — Индия (почти 5,5 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн). При этом число заболевших во всем мире продолжает расти.