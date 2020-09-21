16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Чернобыле начали проводить необычные экскурсии на вездеходах (видео)
Зона отчуждения готовится принимать больше туристов.
В середине сентября в Чернобыльской зоне отчуждения состоялся первый необычный экскурсионный тур по суше и воде на вездеходе
Транспортное средство было разработано таким образом, чтобы показать туристам ранее недоступные локации, и при этом обеспечить максимальный уровень защиты от радиации.
В ходе нового экстремального тура можно будет увидеть заброшенные суда, баржи, пристани и технику, которые использовали ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Новый маршрут был разработан Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения совместно с Ассоциацией чернобыльских туроператоров, в рамках проекта «Магнит Украины: Чернобыль».
Екатерина Гура