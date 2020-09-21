Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Чернобыле начали проводить необычные экскурсии на вездеходах (видео)

Зона отчуждения готовится принимать больше туристов.

В середине сентября в Чернобыльской зоне отчуждения состоялся первый необычный экскурсионный тур по суше и воде на вездеходе российско-украинского производства SHERP.

Атом на русском Севере
«Лидеры» во льдах: покорение Арктики

Транспортное средство было разработано таким образом, чтобы показать туристам ранее недоступные локации, и при этом обеспечить максимальный уровень защиты от радиации.

В ходе нового экстремального тура можно будет увидеть заброшенные суда, баржи, пристани и технику, которые использовали ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Новый маршрут был разработан Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения совместно с Ассоциацией чернобыльских туроператоров, в рамках проекта «Магнит Украины: Чернобыль».

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID
Ученые нашли причину массовой гибели слонов в Ботсване
В Африке одобрили испытания полынного напитка от COVID-19
Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата
Фотографы показали лучшие снимки к Международному дню мира
Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября
Как выглядят заброшенные пионерские лагеря (фото)
Здоровье
Назван способ определить рак легких по состоянию пальцев Состояние пальцев и ногтей может быть весьма показательным.
Hi-Tech
Почему нельзя класть горячее в холодильник? А если совсем на чуть-чуть?
Кино
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра» В Сочи подвели итоги киносмотра и вручили награды победителям
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Это случилось с мамой Легкоступовой у гроба звезды
Щедрая выплата всем пенсионерам в 2020: поспеши
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала правду
Леди
Какие джинсы носили принцесса Диана, Монро и другие иконы стиля Вдохновляемся самыми легендарными образами
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь