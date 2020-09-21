17:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Минпросвещения назвало эпидситуацию в школах спокойной
Эпидемиологическая ситуация в школах России остается спокойной, вспышек заболеваний нет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях спокойная
Напомним, в России число новых случаев заболевания коронавирусом третий день превышает 6 тыс. Рост заражения наблюдается с начала сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимости вводить новые ограничения
В различных регионах России закрываются классы и школы на карантин. Управление Роспотребнадзора по