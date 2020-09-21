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17:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпросвещения назвало эпидситуацию в школах спокойной

Эпидемиологическая ситуация в школах России остается спокойной, вспышек заболеваний нет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:23 MSK, 21.09
Инфицировано1 109 595+6 196
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
8.0921.09
Скончалось19 489+71
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
8.0921.09
Выздоровело911 973+2 616
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
8.0921.09
Инфицировано31 104 646+278 417
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
8.0921.09
Скончалось961 459+3 521
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
8.0921.09
Выздоровело21 282 646+195 057
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
8.0921.09
Источник: РИА "Новости"

«Эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях спокойная Каких-то вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях нет», — сказал Кравцов на церемонии закрытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (цитата по «РИА Новости»). По его словам, имеются «точечные заболевания», которые составляют 0,1% от общего числа.

При выявлении заболеваний, классы или школы переходят на дистанционный режим обучения.

Напомним, в России число новых случаев заболевания коронавирусом третий день превышает 6 тыс. Рост заражения наблюдается с начала сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса сейчас нет.

В различных регионах России закрываются классы и школы на карантин. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что может закрыть все школы города в случае осложнения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что крупные школы с начала недели частично перейдут на дистанционное обучение в связи с увеличением числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такое решение принято, чтобы «снизить концентрацию детей, возможные риски заражения».

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