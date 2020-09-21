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21:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В росте заболеваемости коронавирусом винят ОРВИ, школьников и отпускников

В России уже неделю фиксируется ежедневный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти и медики называют ситуацию стабильной, объясняя увеличение показателей наступлением сезона респираторных заболеваний, миграцией населения, возвращающегося из отпусков, началом обучения в школах, а также усталостью людей, которые все реже соблюдают масочный режим и начинают вести более активный образ жизни.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:23 MSK, 21.09
Инфицировано1 109 595+6 196
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
8.0921.09
Скончалось19 489+71
8.09
122
9.09
142
10.09
128
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102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
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8.0921.09
Выздоровело911 973+2 616
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
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20.09
2895
21.09
2616
8.0921.09
Инфицировано31 167 374+293 660
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
8.0921.09
Скончалось962 046+3 663
8.09
9282
9.09
4961
10.09
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11.09
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14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
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19.09
5894
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3634
8.0921.09
Выздоровело21 294 182+190 623
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
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12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
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16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
8.0921.09
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Эксперты подчеркивают, что о второй волне заболевания говорить нельзя — это все еще первая. Тем временем в регионах уже начали активно переводить школьников на дистанционное обучение.

«Начинаешь понимать, почему презервативы не работают»

В течение всей последней недели, изо дня в день, в России фиксируется стабильный рост заболевших коронавирусной инфекцией. Так, суточный прирост на утро понедельника составил 6196 случаев, общее число выявленных диагнозов с момента наблюдения (с начала года) составило 1 109 595.

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При этом число новых выявленных случаев на 14 сентября 2020 года составляло 5509 (общее число нарастающим итогом — 1 068 320).

В Роспотребнадзоре оценивают ситуацию как «стабильную», а рост заболеваемости объясняют началом сезона респираторных заболеваний. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова после встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. «Мы говорили неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры, — сказала она.— Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен… В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется».

Она призвала россиян не забывать о противоэпидемических мерах — мыть руки, протирать поверхности, соблюдать масочный режим.

На сезонный фактор, а также «активизацию людей» ссылался, комментируя статистику, в конце прошлой недели и главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. «О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится, — цитирует ТАСС эксперта.— У нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны».

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Аналогичного мнения придерживается и директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, заявившая, что «волна — это всплеск, который затем уходит практически в ноль, а потом опять растет»: «В России ситуация выглядит совсем иначе. Если посмотреть на график развития заболевания, то можно увидеть, что падения до нуля не было вообще, а по стране идут разнонаправленные тенденции: в Москве постепенно уменьшается количество активных случаев, то есть выздоравливает больше пациентов, чем обнаруживается новых. А во многих регионах число активных случаев нарастает — например, такая ситуация в Санкт-Петербурге».

Она считает, что-то, что происходит в России сейчас, лучше назвать не волной, а «мелкой рябью на инфекционной глади» и «аморфным движением»: «Где-то чуть-чуть повыше, где-то чуть-чуть пониже. У нас ситуация не похожа на то, что было в США, Иране и Израиле (где просматривались на графиках волны заболеваемости.— “Ъ”)».

Что касается увеличения числа заболевших, то оно вполне ожидаемо, потому что наступает период респираторных заболеваний, люди возвращаются после отпусков, люди намного устали от социального дистанцирования и ослабили внимание к мерам защиты. Если посмотреть, как носят маски, то начинаешь понимать, почему презервативы не работают.
Лариса Попович
директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики

Она отметила, что в такой ситуации главное, чтобы «справлялись медицинские учреждения».

Попович уверена, что осенью стоит ожидать «огромное количество случаев респираторных заболеваний», при этом люди могут одновременно заразиться и коронавирусной инфекцией.

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«И если они заболевают каким-то респираторным заболеванием, то вполне возможно, что ослабленный иммунитет пропустит и “корону”, — прогнозирует она.— Понятно, что в условиях респираторного периода увеличится заболеваемость коронавирусом». Эксперт отметила, что выявляемость также растет за счет увеличения охвата тестированием: «Раньше с насморком никто не обращался, а сейчас с насморком люди самостоятельно бегут делать тест».

«Люди перестали соблюдать правила личной гигиены и все чаще собираются в группы»

Региональные власти также объясняют рост выявленных случаев увеличением числа тестируемых. Так, в правительстве Самарской области «Ъ» сообщили, что тесты на коронавирус проводятся и пациентам с признаками ОРВИ, «что позволяет определить болезнь (COVID-19) на ранней стадии и, соответственно, раньше начать лечение».

Министр здравоохранения региона Армен Бенян заявил, что наблюдаемый рост связан и с миграцией населения: многие жители области возвращаются с черноморского побережья.

«Также влияет скученность в торговых центрах, несоблюдение гражданами масочного режима и дистанцирования, — сказал он.— Наблюдаются ситуации, когда пациенты, заболев ОРВИ, не обращаются к врачу сразу, а лечатся дома самостоятельно — и инфекция перерастает в пневмонию».

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По данным источников «Ъ», региональное управление Роспотребнадзора обратилось к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой вернуть часть запретительных мер, касающихся режима работы общественных заведений и посещения парков и скверов.

В Ставропольском крае в связи с началом сезона гриппа по информации власти намерены увеличить долю населения, которое будет привито от гриппа, — с 50,8% до 63,4%, сообщили «Ъ» в пресс-службе губернатора. Кроме того, планируется «усилить информационно-разъяснительную работу с пациентами, которые не болеют коронавирусной инфекцией, но имеют схожую симптоматику».

По мнению министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, количество заражений растет из-за несоблюдения правил профилактики:

Люди перестали соблюдать правила личной гигиены и масочный режим. При этом они все чаще собираются в группы, отправляются в поездки. Многим кажется, что эпидемия закончилась или не может коснуться лично их.
Татьяна Быковская
министр здравоохранения Ростовской области

Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова полагает, что на рост заболеваемости повлияло «формирование коллективов в образовательных организациях и повышение уровня тестирования». Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Баев пояснив «Ъ», что резкий рост выявленных заболеваний связан с окончанием лета и возвращением людей из отпусков, заявил также, что «один из основных факторов — формирование детских коллективов с началом учебного года».

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На Кузбассе тем временем на дистанционное обучение переведены две школы Беловского муниципального района и по одной в Ленинске-Кузнецком и Топкинском районах. Аналогичные меры предпринимаются во многих регионах.

В Воронежской области областное правительство выступило с рекомендацией организациям дополнительно образования перейти на дистанционное обучение детей. Власти отмечают, что окончательное решение учреждения образования могут принимать в индивидуальном порядке, но большинство из них уже восприняли рекомендацию как указание к действию.

А в Бурятии с понедельника крупные школы переведены частично на дистанционное обучение. Ограничение коснулось образовательных учреждений, в который обучается более 1 тыс. школьников. Частичный переход на удаленку подразумевает чередование тех, кто будет обучаться из дома, с теми, кто продолжит ходить в школы. На дистанционном обучении будет находиться 30% классов.

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В Магаданской области рост уровня заболеваемости также связывают с возвращением местных жителей из отпусков. При этом источники «Ъ» в местных медучреждениях заявили, что «в некоторых организациях нормой стало не извещать Роспотребнадзор о фактах инфицирования сотрудников COVID-19»: «В таких случаях всех контактных специалистов организация отправляет на карантин, предлагая работать дистанционно или сделать тест на коронавирус за свой счет». При этом и они убеждены, что на Колыме львиная доля заражений происходит в офисах, на работе, как правило, из-за пренебрежения двухнедельной самоизоляцией возвратившихся из отпусков, а также из-за их нежелания сделать по прибытии тест.

Пожаловался на отпускников и указал на сезонный всплеск ОРВИ и глава Якутии Айсен Николаев (там ежедневное число новых случаев выросло с 30 до 70). В ходе передачи «Прямой разговор» на ВГТРК «Саха» он также рассказал, что «изменилась структура заболеваемости»:

Если раньше заболевшими были люди в основном люди молодого и среднего возраста, было много бессимптомных, то сейчас большое количество заболевших старшего поколения и много людей, которые попадают с тяжелыми формами.
Айсен Николаев
глава Якутии
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В Республике Алтай в минувшие выходные отмечен рекордный суточный прирост с начала пандемии — 78 заболевших, тогда как неделю назад этот показатель составлял 21 случай.

«Новые ограничительные меры по поручению руководства региона сейчас приняты в Кош-Агачском районе, — сказали “Ъ” в пресс-службе республиканского правительства.— Это дистанционное обучение в школах райцентра, запрет выезда артистов на семейные торжества, рейдовые мероприятия МВД, усиление контроля за торговыми объектами». По региону в целом планируется усиление мероприятий по дезинфекции (общественный транспорт, магазины, торговые центры) и контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах.

В Дагестане именно «скопления людей» в общественных местах стали одной из основных тем недавнего заседания оперативного штаба.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что «положение дел на сегодняшний день непростое»: «Но мы будем использовать все ресурсы, чтобы не упустить ситуацию из-под контроля».

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Руководитель управления Роспотребнадзора Николай Павлов заявил, что после снижения ограничительных мер люди стали активно посещать свадьбы, похороны, не соблюдая социального дистанцирования и санитарных норм, а также перестали соблюдать масочный режим. Николай Павлов заявил о необходимости введения ограничительных мер в отношении банкетных залов, «которые в большей мере являются источником распространения инфекции».

Мэр Махачкалы Салман Дадаев пообещал, что не соблюдающие санитарные меры банкетные залы будут закрыты, а в общественном транспорте будет находиться помощник водителя, который станет осуществлять температурный фильтр пассажиров и контролировать соблюдение масочного режима: «В противном случае пассажиры не будут допущены к поездке». С 7 августа в республике фиксируется превышение количества заразившихся за сутки над числом выздоровевших. В августе несколько медицинских учреждений в республике были вновь перепрофилированы под прием ковидных больных.

Валерия Мишина, корсеть «Ъ»

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