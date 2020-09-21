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19:43 (мск), источник: Газета.Ру

Медики пояснили, почему переболевшие COVID-19 люди чувствуют усталость

Около 52,3% переболевших COVID-19 жалуются на быструю утомляемость и чувство усталости, выяснили ученые из Дублина. При этом данные симптомы фиксируются и у пациентов со слабым течением инфекции. Медики пояснили «Газете.Ru», что причин такого состояния может быть много: фиброз легочной ткани, снижение активной деятельности или посткоронавирусный синдром.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:23 MSK, 21.09
Инфицировано1 109 595+6 196
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
8.0921.09
Скончалось19 489+71
8.09
122
9.09
142
10.09
128
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102
12.09
119
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94
14.09
57
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150
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17.09
144
18.09
134
19.09
144
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79
21.09
71
8.0921.09
Выздоровело911 973+2 616
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
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20.09
2895
21.09
2616
8.0921.09
Инфицировано31 120 980+282 370
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
8.0921.09
Скончалось961 656+3 566
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
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13.09
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14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
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19.09
5894
20.09
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8.0921.09
Выздоровело21 287 328+198 476
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
8.0921.09
Источник: РИА "Новости"

Быстрая утомляемость и чувство усталости не исчезают у более чем половины переболевших COVID-19 людей. К такому выводу пришли ирландские ученые.

Для определения усталости у выздоровевших пациентов исследователи использовали Шкалу усталости Чалдера (CFQ-11). Кроме того, была принята во внимание тяжесть первоначальной инфекции пациента — потребовалась ли госпитализация, а также любые другие ранее существовавшие состояния, которые могли способствовать усталости, — например, депрессия.

Около 56% пациентов оценили необходимость госпитализации в случае появления данного симптома, а 44,5% — выступили против. К концу тестов исследователи определили, что более половины участников — 52,3% — сообщили о «стойкой усталости» даже после того, как выздоровели.

Более того, даже те пациенты, которые не нуждались в госпитализации, то есть болезнь у них протекала легче, по-прежнему сообщали о постоянной усталости после инфекции.

«Не было никакой связи между тяжестью COVID-19, необходимостью госпитализации, дополнительного кислорода или интенсивной терапии и усталостью после коронавируса. Кроме того, не было никакой связи между стандартными лабораторными маркерами воспаления и клеточного обмена и усталостью», — подчеркнул один из авторов исследования, доктор Лиам Таунсенд из больницы Св. Джеймса и Института трансляционной медицины Тринити-колледжа в Дублине.

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Отмечается, что большая часть участников эксперимента, жаловавшихся на усталость — женщины. Среди пациентов находились и те, которые не фиксировали в своем самочувствии этого состояния, но отмечали депрессивные и тревожные настроения.

Между тем, как пояснила «Газете.Ru» пульмонолог РНИМУ им. Н. И. Пирогова Анна Сергеева, одной из причин усталости может быть одышка, которую зачастую испытывают переболевшие коронавирусной инфекцией.

«Она мешает пациентам выполнять повседневную работу, поскольку COVID-19 поражает легочную ткань. Следовательно, человеку нужно чаще дышать из-за снижения объема легких, следствием которого становится фиброз, то есть рубцевания легочной ткани из-за того, что организм заменяет поврежденные клетки более жесткими и плотными тканями», — отмечает медик.

В результате рубцевания ухудшается эластичность легких, и когда человек делает вдох, ткани хуже растягиваются и впускают в легкие меньше воздуха.

По ее словам, такое состояние должно пройти спустя 2−3 месяца после перенесенной болезни.

«Но если симптомы не прошли, то нужно срочно обратиться к врачу. Лучше исключить последствия сразу, чем потом всю жизнь страдать», — заключила специалист.

Реабилитолог и физиотерапевт Михаил Валиев в свою очередь считает, что во многих случаях быстрая утомляемость появляется после перенесенного стресса на фоне COVID-19, а также обусловлена снижением активности во время лечения.

Даже если вы перенесли его на ногах, организм все это время боролся, и когда вы поправились, вполне может развиться чувство усталости. Следует помнить, что длительная слабость — не специфическое явление для вирусных инфекций: такое происходит после любого заболевания, которое нарушает нормальную деятельность организма.
Михаил Валиев
Реабилитолог, физиотерапевт

В свою очередь психотерапевт Лилия Королева отмечает, что такая усталость может развиваться на фоне посткоронавирусного синдрома. По ее словам, через 2−4 месяца после первых признаков болезни, когда человек уже выздоровел, но чувствует себя плохо, часть людей замечает у себя такие симптомы, как усталость, утомляемость и проблемы с суставами. У кого-то начинаются боли в почках, сердце и печени.

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«После выздоровления многие продолжают измерять себе температуру по 20 раз на дню, читают кучу недостоверной информации в интернете и в итоге приписывают себе те или иные постковидные симптомы. В том числе и усталость», — рассказала «Газете.Ru» врач.

Она добавила, что переболевшие COVID-19 часто испытывают слабость на фоне перенесенного стресса. По ее мнению, чтобы избавиться от усталости, им нужно пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую.

«На фоне нервов и ослабленного иммунитета, люди могут подцепить еще какую-нибудь болячку. При этом они будут считать, что это просто последствия коронавирусной инфекции, и скорее всего к врачу не обратятся», — заключила Королева.

Яна Штурма

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