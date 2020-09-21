ООН признала, что пандемия коронавируса застала мир врасплох

«Пандемия COVID-19 застала нас врасплох. Она стала тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что нам необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям», — указано в декларации, опубликованной на сайте актов ООН. Генассамблея ООН заявила о готовности срочно ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования. Доступ к ним, по заявлению органа, должен быть всеобщим и оказываться на справедливых и приемлемых условиях.
Напомним, в мае генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что перед объявлением пандемии коронавируса у мира было достаточно времени, чтобы вмешаться в ситуацию. «Я и мои коллеги верят, что объявление режима всемирной чрезвычайной ситуации уже говорит обо всем», — говорил Гебрейесус в ответ на обвинения в том, что ВОЗ недостаточно рано предупредила о распространении инфекции (цитата по CNBC).
Коронавирус обнаружен у 31,1 млн человек в 188 странах мира, 962 тыс. больных умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия с 1,1 млн случаев находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом выявленных больных, первую тройку составляют США, Индия и Бразилия. Сегодня федеральный оперативный штаб сообщил о 6196 новых случаев заражения за сутки — прирост третий день подряд превышает 6 тыс. случаев.