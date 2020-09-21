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21 сентября, источник: Коммерсантъ

ООН признала, что пандемия коронавируса застала мир врасплох

Пандемия коронавируса застала врасплох страны Организации объединенной нации (ООН), заявила Генеральная ассамблея ООН на декларации, посвященной 75-летию организации. Декларация была принята на торжественном заседании исполнительного органа.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:23 MSK, 21.09
Инфицировано1 109 595+6 196
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Скончалось19 489+71
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Выздоровело911 973+2 616
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Источник: Reuters

«Пандемия COVID-19 застала нас врасплох. Она стала тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что нам необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям», — указано в декларации, опубликованной на сайте актов ООН. Генассамблея ООН заявила о готовности срочно ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования. Доступ к ним, по заявлению органа, должен быть всеобщим и оказываться на справедливых и приемлемых условиях.

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Напомним, в мае генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что перед объявлением пандемии коронавируса у мира было достаточно времени, чтобы вмешаться в ситуацию. «Я и мои коллеги верят, что объявление режима всемирной чрезвычайной ситуации уже говорит обо всем», — говорил Гебрейесус в ответ на обвинения в том, что ВОЗ недостаточно рано предупредила о распространении инфекции (цитата по CNBC).

Коронавирус обнаружен у 31,1 млн человек в 188 странах мира, 962 тыс. больных умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия с 1,1 млн случаев находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом выявленных больных, первую тройку составляют США, Индия и Бразилия. Сегодня федеральный оперативный штаб сообщил о 6196 новых случаев заражения за сутки — прирост третий день подряд превышает 6 тыс. случаев.

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