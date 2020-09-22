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00:33 (мск), источник: Ведомости

Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Соответстсвующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета: … Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры “Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета”», — указано в документе.

Боярский — российский актер и певец, получивший широкую известность ролями в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других. Помимо прочего, он является исполнителем песни «Зеленоглазое такси».

В конце августа президент наградил дизайнера Артемия Лебедева и гендиректора группы компаний Info Watch Наталью Касперскую государственными наградами.

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