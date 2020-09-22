11:35 (мск), источник: Известия
Ключевая беда: чистота родниковой воды оказалась мифом
Не все родники одинаково полезны, выяснили занимающиеся этим вопросом экологи.
В Ленинградской области геологи завершили первый этап программы по обследованию родников и внесли почти половину проверенных источников в черный список — несмотря на их популярность, воду пить оттуда опасно. Ключевая вода не может быть априори чистой, а найти хороший родник не так уж просто, пояснили «Известиям» эксперты, заметив, что на государственном уровне этим вопросом практически никто не занимается.
Воду для исследований в рамках проекта «Чистые родники — здоровая Балтика» брали, как сообщили на прошлой неделе местные СМИ, представители
Представитель некоммерческой экологической организации «Друзья Балтики» Елена Гретчина рассказала «Известиям», что проект объединяет две разные программы: «Друзья Балтики» занимались малыми реками и заодно родниками, а в рамках «Родников Ленинградской области» блогеры и журналисты отмечали на карте источники и обследовали их. Теперь на общий проект выделен президентский грант. Экспертами выступают специалисты СЗ ПГО. Исследования родников были начаты в марте 2020 года, закончится проект летом 2021 года.
— Люди, которые берут воду в родниках, считают, что она априори чистая и хорошая, — говорит Гретчина. — Но зачастую в родниках есть разные загрязнители — нитраты, например.
По ее словам, в предыдущем проекте обследовали всего 375 родников и каждый год около половины источников оказывались непригодными для использования:
Мы наблюдали на местности: люди постоянно приезжают на машинах, привозят много бутылок, набирают воду. А родники ведь никак не мониторятся!
По ее словам, родники иногда проверяет Роспотребнадзор — если их используют как источник центрального водоснабжения. Но вообще в систему
— В нашем проекте мы хотим выйти с законодательной инициативой, чтобы выявлять социально значимые родники и вносить в систему государственного мониторинга. Мы считаем, что этим должен заниматься Роспотребнадзор — как источником водоснабжения, — рассказала представитель организации «Друзья Балтики». — Мы бы хотели, чтобы воду из родников проверяли по тем же показателям, как из централизованного источника водоснабжения.
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— Родники — это незащищенные водоисточники, качество воды которых может меняться в зависимости от различных условий, — отметили в ведомстве. — Родники, питающиеся от первого поверхностного горизонта, подвержены загрязнению природного характера и продуктами жизнедеятельности человека. В непосредственной близости от некоторых родников находятся жилые дома частного сектора, оборудованные выгребными ямами, что может приводить к их потенциальному загрязнению.
В ведомстве подчеркнули, что употребление воды из родников небезопасно для здоровья и может привести «к возникновению массовых инфекционных кишечных заболеваний».
— Постоянный контроль качества воды родников не проводится, — признали в Роспотребнадзоре.
— Родники стоят несколько в стороне от регулирования, — констатирует представитель Алтайского краевого отделения Русского географического общества Валентин Смирнов, который занимается проектом «Чистые родники Алтая». — В Алтайском крае всего два родника стоят на учете в водном реестре. А всего их, по нашим подсчетам, около 2 тыс.
Проект «Чистые родники Алтая» —
— Информации по ним на уровне местных властей никакой, — говорит Смирнов. — Это печально, потому что у нас в регионе, особенно в сельской местности, наблюдается проблема с питьевой водой и местное население активно пользуется родниками.
По его словам, даже если в сельской местности есть родник, который хочет облагородить глава поселения, то денег на это он выделить, по сути, не может, так как источник не является объектом инфраструктуры:
Для этого родники должны стоять на кадастровом учете. А их внесение в кадастр — очень сложная процедура, требующая большого пакета документов. До того момента, пока они не будут отмечены на карте, сделать с ними
что-тозаконным способом, используя, например, федеральные деньги, очень сложно. И я не думаю, что министерство не видит этой проблемы. Просто здесь, помимо желания, есть объективные причины.
Кандидат
— На одних Воробьевых горах есть с десяток родников, — сказала она «Известиям». — За каждым следить и регулярно отбирать химический состав невозможно. Но есть родники, которые дают начало озерам и рекам и которые можно использовать для централизованного водоснабжения. На этих родниках ведутся постоянные исследования за химическим составом и расходом. Что касается тех родников, которые используются населением нецентрализованно, то вокруг них нужно хотя бы облагораживать территорию, следить за ее санитарным состоянием.
Смирнов замечает, что вообще не хотел бы пока выхода темы очистки родников на федеральный уровень, так как опасается формального подхода. Он считает, что нужно в первую очередь работать с общественностью, возрождая утраченные движения, которые в Советском Союзе занимались очисткой родников. Средства же, говорит он, можно привлекать за счет грантов, искать заинтересованных бизнесменов.
В Фонде президентских грантов сообщили «Известиям», что всего за девять конкурсов было поддержано более 90 проектов, связанных с очисткой родников, рек, прудов, озер и других водоемов. Общая сумма поддержки составила около 94 млн рублей.
Впрочем, замечает Смирнов, внимание властей к теме родников разнится от региона к региону.
— Например, в Ульяновской области был большой проект на эту тему и до сих пор действует, — говорит он. — В Ленинградской области был такой проект. В Пензенской области. А общественные движения почти в каждом регионе есть.
В Ульяновской области как раз нашли способ выделить бюджетные деньги на благоустройство родников. Так, в 2019 году, по информации регионального минприроды, было благоустроено 63 родника, из них 30 — за счет областного бюджета. В 2020 году в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области» также благоустроят 30 родников на сумму 2 млн 400 тыс. рублей. Для благоустройства выбираются родники, являющиеся ключевыми источниками водоснабжения населения. В 2021 году минприроды Ульяновской области собирается совместно с отделением РГО издать атлас родников региона.
Похожая программа — «Родники Подмосковья» — действует в Московской области под патронатом минэкологии и благотворительного фонда «Экология для всех», однако здесь родники благоустраиваются за счет внебюджетных средств и спонсорских взносов.
Елена Гретчина поясняет, что в Ленинградской области «Друзья Балтики» пока только пытаются привлечь к работе с родниками местные власти:
Мы работаем с комитетом по природопользованию Петербурга, комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, которые заявляют, что будут работать по обследованию родников, если они будут включены в систему мониторинга. И в осеннюю сессию ЗСО Ленинградской области будет вноситься предложение по внесению социально значимых родников в государственный водный реестр.
Впрочем, отдельные муниципалитеты уже по собственной инициативе занимаются этим вопросом. Например, в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщила она, отдел по экологии из своего бюджета раз в год проверяет некоторые родники — те, которыми пользуются люди.
Если в Ленинградской области около половины из проверяемых родников имеет плохую воду, то в Алтайском крае, по словам Смирнова, откровенно плохое состояние имеют примерно 10% родников. У остальных есть определенные проблемы, но в целом за родниками следят. Но и тут есть нюанс — даже из проверенных родников воду просто так лучше не пить.
— Мысль, которую мы пытаемся донести до местного населения: любая вода не из централизованной системы водоснабжения требует кипячения, — говорит Валентин Смирнов. — Потому что даже из очень чистого источника сегодня вода чистая, а завтра нет — прошел дождь или пришла пастись корова.
Он заметил, что в некоторых родниках, наоборот, слишком высока минерализация — и для ежедневного потребления вода оттуда не подходит. Однако люди пользуются: вода
— Чистота родника зависит также от того, из какого водоносного горизонта разгружается вода на поверхность, — поясняет Елена Филимонова. — Даже в пределах города, если вскрываются
Такие родники, по ее словам, есть например, под Звенигородом, где вдоль
— В целом у родников очень сильно будет в течение года варьироваться химический состав и дебит — количество воды, которое дает родник, на единицу времени, — отмечает кандидат