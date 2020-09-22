Чем известен Сергей Ожегов?

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Биография
Сергей Иванович Ожегов родился в поселке Каменное (ныне Кувшиново) Новоторжского уезда Тверской губернии. Его отец Иван Иванович Ожегов был инженером-технологом бумажно-картонной фабрики, а мать Александра Федоровна (в девичестве Дегожская) приходилась внучатой племянницей протоиерею Герасиму Павскому, известному филологу и педагогу, профессору Петербургского университета.
В канун Первой мировой войны семья переехала в Петроград (ныне Санкт-Петербург). В 1917 году, окончив гимназию, Сергей поступил на факультет языкознания материальной культуры Петроградского университета, но уже в конце 1918 года он оставил учебу и отправился добровольцем на фронт. В рядах Красной армии участвовал в боях под Нарвой, Псковом и Ригой, на Карельском перешейке, на Украине и на врангелевском фронте.
После окончания военных действий Ожегову предложили поступать в военную академию, но он отказался и вернулся в Петроградский университет. В 1926 году он окончил факультет языкознания и материальной культуры. По представлению своих учителей В. Виноградова и Л. Щербы был рекомендован в аспирантуру Института истории литературы и языков Запада и Востока, где занимался изучением истории русского литературного языка. С конца 1920-х годов начал работу над «Толковым словарем русского языка», редактором которого был Дмитрий Ушаков.
С 1927 по 1930 год Сергей Ожегов преподавал на Высших курсах искусствознания при Государственном институте истории искусств, а с 1931 по 1936 год был ассистентом Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского, а затем доцентом Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена). После этого с 1934 по 1936 год он работал в Институте языка и мышления Академии наук (АН) СССР (ныне Институт лингвистических исследований РАН) в словарном отделе. После переезда в Москву в 1936 году Ожегов продолжил работу над словарем Ушакова.
В 1937—1941 гг. Сергей Ожегов преподавал в Московском институте философии, литературы и искусства, а с 1939 года был научным сотрудником Института языка и письменности. После реорганизации института он стал старшим научным сотрудником Института русского языка АН СССР (ныне Институт русского языка им. В. В. Виноградова), а также преподавал в Московском государственном педагогическом институте им. Ленина (ныне Московский государственный педагогический университет).
С 1942 по 1956 год Ожегов был преподавателем Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, читал лекции и вел спецсеминары по истории русского литературного языка. С 1946 по 1947 год он занимал должность заместителя декана филологического факультета.
В 1949 году вышло 1-е издание «Словаря русского языка» под редакцией Сергея Ожегова, над которым Сергей Иванович начал работать еще до войны. При его жизни было выпущено шесть изданий, каждое из них — доработанное (всего вышло более 20 изданий общим тиражом свыше 7 млн экземпляров). Словарь Ожегова содержит около 80 тыс. слов и выражений. До конца жизни лингвист вносил в него доработки и совершенствовал структуру. До сих пор созданный Ожеговым «Словарь русского языка» остается одним из самых любимых и часто используемых словарей у филологов и студентов.
С 1950 года Ожегов работал в Институте языкознания АН СССР, исполнял обязанности ученого секретаря совета института. С октября 1952 года он был заведующим сектором культуры речи. С 1958 года — заведующим сектором современного русского языка и культуры речи Института русского языка АН СССР, а с 1963 года и до конца жизни — заведующим сектором культуры русской речи. По инициативе Сергея Ожегова при Институте русского языка была создана Справочная служба русского языка.
Под редакцией Ожегова и в соавторстве с ним вышли знаменитые словари произносительных и других норм: «Орфографический словарь русского языка», «Русское литературное произношение и ударение», «Правильность русской речи», сборники «Вопросы культуры речи». Он был организатором и главным редактором периодического издания «Вопросы культуры речи», членом редколлегий «Словаря современного русского языка» и «Словаря языка Пушкина», редактором словарей-справочников «Русское литературное произношение и ударение» и «Правильность русской речи», создателем научного журнала «Русская речь».
Сергей Иванович также был членом Комиссии Моссовета по наименованию учреждений и улиц Москвы, Предметной комиссии по русскому языку Министерства просвещения РСФСР, заместителем председателя Комиссии Академии наук по упорядочению написания и произношения иноязычных собственных и географических наименований, научным консультантом Всероссийского театрального общества (ВТО), Гостелерадио, членом Орфографической комиссии Академии наук.
Скончался Ожегов в Москве 15 декабря 1964 года. Урна с его прахом захоронена в стене некрополя Новодевичьего кладбища.
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