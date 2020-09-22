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01:25 (мск), источник: m24.ru

В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 15 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз «пневмония».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:23 MSK, 22.09
Инфицировано1 109 595+6 196
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
8.0921.09
Скончалось19 489+71
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
8.0921.09
Выздоровело911 973+2 616
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
8.0921.09
Инфицировано31 181 782+273 440
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
8.0921.09
Скончалось962 266+3 239
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
8.0921.09
Выздоровело21 300 501+153 540
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
8.0921.09
Источник: Москва 24

За последние сутки в столице выявили 915 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 988 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 237 935 человека.

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Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели в городе составляет 0,27 процента. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Число новых случаев коронавируса в Москве — 7,2 на 100 тысяч человек. По данному показателю столица РФ занимает место во втором десятке среди всех регионов страны.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 30,6 миллиона случаев заражения, свыше 954 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 1 109 595 случаев COVID-19, вылечились 911 973 человека, скончались 19 489.

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