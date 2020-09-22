Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

В исследованиях препарата примут участие более трех тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения, отметили в министерстве.
Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.
«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — сказал генеральный директор Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, слова которого приводятся в сообщении.
Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.
Параллельно в России проходят испытания еще трех вакцин: разработанная центром «Вектор», китайская Sinopharm и англо-шведская AstraZeneca.