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01:52 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.

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Источник: РИА Новости

В исследованиях препарата примут участие более трех тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения, отметили в министерстве.

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Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.
«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — сказал генеральный директор Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, слова которого приводятся в сообщении.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.

Параллельно в России проходят испытания еще трех вакцин: разработанная центром «Вектор», китайская Sinopharm и англо-шведская AstraZeneca.

Во время загрузки произошла ошибка.
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