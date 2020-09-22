Ученый объяснил цель письма с критикой российской вакцины от COVID-19

В начале сентября научный журнал Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
Вместе с коллегами я поделился некоторыми критическими мыслями в качестве эксперта с целью помочь авторам улучшить их «продукт» и с надеждой, что наши комментарии могут помочь улучшить научный результат, которого мы все желаем как представители науки.
По его словам, факт участия в инициативе, тем не менее, «не оставляет места ни для спонтанных заявлений с моей стороны, ни для ответов на вопросы, откуда бы они ни исходили».
«Поэтому я до сих пор не делал никаких заявлений и не отвечал на вопросы европейских, американских и даже китайских журналистов и не буду делать этого в будущем», — сказал итальянский ученый.
На минувшей неделе Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине «Спутник V», и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания. В письме, подписанном несколькими иностранными учеными, содержится призыв к российским коллегам опубликовать дополнительную информацию по вакцине.
Российские ученые по пунктам ответили на вопросы коллег, перечисленные в открытом письме и в письме в Lancet. Они коснулись вопроса сходства данных, полученных в различных экспериментах, и показавшейся иностранцам подозрительной разницы между результатами по титру антител между участниками экспериментов.
Инициатор письма и один из его авторов — итальянец Энрико Буччи — является владельцем компании Resis Rsl, которая занимается предоставлением услуг по подготовке научных работ к публикации в профильных изданиях, включая проверку предназначенных к публикации данных на наличие несоответствий и ошибок. Многие публикации Буччи содержат информацию о его возможном конфликте интересов, связанном с коммерческой деятельностью.
При этом изначальное открытое письмо Буччи и других экспертов разработчикам «Спутник V» не содержало информации о конфликте интересов — он был раскрыт только в официальном запросе в журнал The Lancet. Организации, аналогичные Resis Ralph, предлагают услуги, в том числе, научно-исследовательским институтам и фармацевтическим компаниям, занимающимся помимо прочего разработкой вакцин от коронавирусной инфекции.
Ранее заместитель директора по научной работе Центра Гамалеи Денис Логунов заявил РИА Новости, что данные, полученные в ходе исследований вакцины «Спутник V», прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала Lancet, перед публикацией были даны ответы на все интересующие вопросы.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».