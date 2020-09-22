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07:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Россиянам назвали идеальное время для просьб о повышении зарплаты

Осень — это идеальное время, чтобы просить руководство своей компании о повышении зарплаты, рассказала гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

Она пояснила, что в конце календарного года большинство компаний формирует бюджет на следующий год.

И поскольку зарплаты — основная статья расходов, если сотрудник хочет получить прибавку, то позаботиться об этом нужно заранее и подготовиться к разговору.

Как отметила рекрутер в интервью радио Sputnik, просьба о повышении зарплаты должна быть обоснована, поэтому такие доводы, как подорожавшая аренда квартиры, не подходят.

Как правило, работодатель готов повысить уровень оплаты труда на 15−20%, если сотрудник может взять на себя дополнительный объем работы.

Эксперт предупредила, что не стоит прибегать к шантажу, рассказывая, что у вас есть заманчивые предложения от других фирм.

Даже если таким образом удастся добиться повышения зарплаты, работодатель будет понимать, что это не лояльный сотрудник и будет искать ему замену. Так что увольнение такого работника — лишь вопрос времени, подчеркнула Долякова.

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