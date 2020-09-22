Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
10:25 (мск), источник: РБК

Reuters узнал об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге

В районах, где ранее были вспышки денге, наблюдался медленный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению ученых, вакцина от лихорадки может дать иммунитет к COVID-19.

Коронавирус COVID-19
11:17 (мск)Ученые опровергли действие прививки БЦЖ против COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:23 MSK, 22.09
Инфицировано1 115 810+6 215
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
8.0921.09
Скончалось19 649+160
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
8.0921.09
Выздоровело917 949+5 976
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
8.0921.09
Инфицировано31 328 661+284 628
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
8.0921.09
Скончалось964 844+4 018
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
8.0921.09
Выздоровело21 504 875+244 940
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
8.0921.09
Источник: AP 2020

Те, кто перенес лихорадку денге, могут иметь определенный уровень иммунитета к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование, проведенное профессором американского Университета Дьюка Мигелем Николелисом.

Ученый, в частности, сравнил вспышки коронавируса и распространение лихорадки по географическому принципу. В итоге он выяснил, что в местах с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости в этом и прошлом годах отмечались интенсивные вспышки денге.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

По словам Николелиса, если его гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге или иммунизация вакциной против нее может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса.

Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

Как отметил ученый, предыдущие исследования уже показывали, что у переболевших лихорадкой денге анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19. По мнению Николелиса, это указывает на иммунологическое взаимодействие между двумя вирусами, хоть они и принадлежат к разным семействам.

Ранее исследователи из Массачусетской больницы в США установили связь между участившимися поисковыми запросами в Google по поводу кишечных заболеваний и будущими вспышками коронавируса.

Ученые сравнили статистику поиска жителей нескольких американских штатов и выяснили, что в ряде регионов граждане в несколько раз чаще начинали искать в Сети информацию о желудочных расстройствах. А через две-три недели там разгорались очаги COVID-19. Подобный аналитический метод медики предлагают использовать для прогнозирования эпидемий.

Ученые обнаружили белок, который способен нейтрализовать коронавирус
Во время загрузки произошла ошибка.
16 сентября© Ньюстюб
 Число смертей от COVID-19 за сутки обновило максимум в России
Дело Навального так и не будет расследовано и вот почему
В России четыре дня подряд выявляют более 6 000 случаев COVID-19
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на карте
Одновременное заражение гриппом и COVID удваивает риск смерти
Диетолог назвала самый вредный завтрак
СМИ: Абрамович незаконно приобретал права на футболистов
Ученые опровергли действие прививки БЦЖ против COVID-19
Hi-Tech
Скоро мы полетим на таких самолетах! Водород станет надеждой бля будущего авиаперевозок
Горячие темы на Авто
Что бы все были довольны. 572
"Музыкальный Ринг". А почему бы и нет. 128
Понять фильм 113
Вяцкие - парни хвацкие! Паркуются за троих...))))))))))))) 110
Кино
Климова и Панкратов-Черный снова снимаются вместе Актриса вернулась к роли следователя Светланы Елагиной
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
12 причин, почему все так любят Таиланд
Тайские блогеры - миллионники
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь