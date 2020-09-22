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09:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт самый вредный завтрак

Российский врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко раскрыла самый опасный завтрак. Ее список вредных продуктов опубликован на сайте «Пятого канала».

Эксперт советует исключить из утреннего рациона каши быстрого приготовления, так как они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. Этот гормон, в свою очередь, приводит к снижению сахара. В результате после употребления такой каши у человека быстро появляется чувство голода.

В перечень опасной для завтрака пищи вошли мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. Помимо этого, Кононенко не рекомендует в утренние часы пить свежевыжатые соки и смузи, а также есть бутерброды и тосты с джемом или шоколадной пастой. Она пояснила, что фруктовые напитки содержат большое количество простых сахаров.

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала продукты, которые не следует есть на завтрак. По ее словам, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита: в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышение уровня сахара в крови.

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