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11:16 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: одновременное заражение гриппом и коронавирусом удваивает риск смерти

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Одновременное заражение сезонным гриппом и новой коронавирусной инфекцией удваивает риск смерти человека. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на британскую правительственную службу Public Health England (PHE).

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:23 MSK, 22.09
Инфицировано1 115 810+6 215
8.09
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Скончалось19 649+160
8.09
122
9.09
142
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Выздоровело917 949+5 976
8.09
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9.09
6409
10.09
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Инфицировано31 328 661+284 628
8.09
231016
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239354
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Скончалось964 844+4 018
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Выздоровело21 504 875+244 940
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16.09
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20.09
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21.09
203874
8.0921.09
Источник: Reuters

Согласно новому исследованию, в рамках которого были изучены истории болезней госпитализированных пациентов с января по апрель этого года, уровень смертности у больных с «суперинфекцией» составил 43%, в то время как у зараженных только одним коронавирусом — 23%.

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Эксперт: одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно

«Люди все еще думают, что грипп похож на простуду, но это не так. Если вы заразитесь обеими [инфекциями], то у вас будут серьезные проблемы», — сказала медицинский директор PHE Ивонн Дойл, обратив внимание на угрозу заражения коронавирусом при госпитализации пациентов с гриппом.

Как ранее информировала The Daily Telegraph, около 30 млн жителей Великобритании получат право на бесплатную прививку от сезонного гриппа, что позволит Национальной службе здравоохранения (NHS) эффективнее справляться с возможной второй волной распространения коронавируса.

Крупнейшая в британской истории программа по вакцинации населения охватит всех жителей старше 50 лет, детей до 12 лет, медицинских работников и представителей уязвимых групп населения. Правительство Соединенного Королевства рассчитывает, что данная мера приведет к резкому сокращению числа заболевших гриппом людей и позволит избежать опасности перегрузки NHS. Ожидается, что массовая вакцинация уменьшит число людей с симптомами гриппа, которые в случае заражения инфекцией должны будут пройти тестирование на коронавирус.

Великобритания — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, в королевстве были инфицированы около 400 тыс. человек, из которых более 41 тыс. умерли. Согласно распространенным в понедельник данным, число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране за 24 часа снова превысило отметку в 4 тыс., вернувшись на уровень начала мая.

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