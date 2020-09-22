Telegraph: одновременное заражение гриппом и коронавирусом удваивает риск смерти

Согласно новому исследованию, в рамках которого были изучены истории болезней госпитализированных пациентов с января по апрель этого года, уровень смертности у больных с «суперинфекцией» составил 43%, в то время как у зараженных только одним коронавирусом — 23%.
«Люди все еще думают, что грипп похож на простуду, но это не так. Если вы заразитесь обеими [инфекциями], то у вас будут серьезные проблемы», — сказала медицинский директор PHE Ивонн Дойл, обратив внимание на угрозу заражения коронавирусом при госпитализации пациентов с гриппом.
Как ранее информировала The Daily Telegraph, около 30 млн жителей Великобритании получат право на бесплатную прививку от сезонного гриппа, что позволит Национальной службе здравоохранения (NHS) эффективнее справляться с возможной второй волной распространения коронавируса.
Крупнейшая в британской истории программа по вакцинации населения охватит всех жителей старше 50 лет, детей до 12 лет, медицинских работников и представителей уязвимых групп населения. Правительство Соединенного Королевства рассчитывает, что данная мера приведет к резкому сокращению числа заболевших гриппом людей и позволит избежать опасности перегрузки NHS. Ожидается, что массовая вакцинация уменьшит число людей с симптомами гриппа, которые в случае заражения инфекцией должны будут пройти тестирование на коронавирус.
Великобритания — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, в королевстве были инфицированы около 400 тыс. человек, из которых более 41 тыс. умерли. Согласно распространенным в понедельник данным, число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране за 24 часа снова превысило отметку в 4 тыс., вернувшись на уровень начала мая.