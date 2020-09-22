11:11 (мск), источник: ТАСС
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Как сообщает портал TMZ, точные обстоятельства смерти пока не установлены.
По его данным, точные обстоятельства смерти пока не установлены. У Джеки остались двое сыновей и несколько внуков.
Сталлоне, как указывает портал, вырастила троих детей: голливудского актера Сильвестра Сталлоне, певца и музыканта Фрэнка Сталлоне, а также американскую актрису Тони Д'Альто. На данный момент в живых остались двое сыновей Сталлоне.
Жаклин Сталлоне родилась в Вашингтоне в семье адвоката. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы (Российская империя) в 1888 году.