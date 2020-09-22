11:17 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые опровергли действие прививки БЦЖ против COVID-19
Вакцина БЦЖ не снижает риск заражения коронавирусом, сообщают французские иммунологи.
Возможно, в странах, где распространена вакцинация от туберкулеза, люди в целом ответственнее относятся к своему здоровью, а рекомендации органов здравоохранения имеют больший вес, но сделанная в детстве прививка на риск заболеть COVID-19 никак не влияет.
Вакцина БЦЖ (прививка против туберкулеза) не уменьшает риск заражения коронавирусом, сообщают французские иммунологи из Университета
БЦЖ, бацилла Кальмента — Герена, — вакцина от туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. Дешевизна и относительная безопасность способствовали ее распространению во всем мире. Сейчас в ряде стран от массовой вакцинации отказались
Это породило гипотезу, что вакцина БЦЖ способна
Многие страны отказались от массовой вакцинации от туберкулеза, так как сама болезнь там уже практически не встречалась. Внимание исследователей привлекла Швеция — там прививку перестали делать в 1975 году, вакцинация проводится лишь по индивидуальным показаниям и для детей из групп риска. А, значит, среди непривитых людей сейчас достаточно много взрослых, в том числе и из групп риска, подверженных COVID-19.
Прививку перестали делать в апреле 1975 года. Получив доступ к медицинским данным шведов, исследователи сравнили данные о тех, кто родился незадолго до этого и вскоре после — всего более 2 млн человек.
Исследователи подчеркивают, что две эти группы не различались ни по каким значимым параметрам кроме наличия прививки. Обычно при нерандомизированных исследованиях авторы избегают говорить о
Поэтому авторы работы с уверенностью говорят — наличие прививки от туберкулеза не влияет на риск заражения COVID-19 и смерти от болезни.
«Наше исследование показывает, что эта корреляция, вероятно, связана не с вакциной БЦЖ, а скорее с некоторой опущенной переменной», — говорит Клемент де Шезмартен, один из авторов исследования.
В связи с этим возникает вопрос, что же это за переменная, потому что если это нечто, на что могут повлиять политики, то, возможно, есть
что-то,что защищает от COVID-19.
Он допускает, что обязательная вакцинация ребенка от туберкулеза может отражать общий авторитет органов общественного здравоохранения в стране.
«В странах, где проводится много обязательных вакцинаций, органы общественного здравоохранения могут иметь большую власть, — поясняет он. — Так что, возможно, им также удается проводить более эффективную политику в отношении COVID-19».
Другая гипотеза заключается в том, что обязательная вакцинация связана с ответственным отношением населения к здоровью.
Может быть, страны, где проводится много обязательных вакцинаций, — это страны, где люди, как правило, не склонны рисковать здоровьем.
— «В этом случае общественность может вести себя более осторожно и лучше соблюдать рекомендации по поведению во время пандемии, — продолжает де Шезмартен.
Полученные данные, впрочем, все равно стоит проверить, сравнив результаты в других странах, отмечают исследователи. Кроме того, они анализировали данные людей, получивших (или не получивших) прививку в детстве — поэтому неизвестно, как на риск заражения влияет вакцина БЦЖ, введенная недавно. В настоящее время ведутся исследования, призванные это выяснить — возможно, свежая прививка все же способна принести некоторую пользу.
Однако, пока нет убедительных доказательств, авторы работы призывают воздержаться от вакцинации и дождаться результатов исследований. Иначе есть риск впустую исчерпать запасы вакцины, которая, возможно, бесполезна от коронавируса, но необходима детям в странах, где туберкулез еще высоко распространен.