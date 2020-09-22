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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые опровергли действие прививки БЦЖ против COVID-19

Вакцина БЦЖ не снижает риск заражения коронавирусом, сообщают французские иммунологи.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Газета.Ру

Возможно, в странах, где распространена вакцинация от туберкулеза, люди в целом ответственнее относятся к своему здоровью, а рекомендации органов здравоохранения имеют больший вес, но сделанная в детстве прививка на риск заболеть COVID-19 никак не влияет.

Вакцина БЦЖ (прививка против туберкулеза) не уменьшает риск заражения коронавирусом, сообщают французские иммунологи из Университета Париж-Сакле. «Газета.Ru» ознакомилась с работой, опубликованной в журнале Clinical Infectious Diseases.

БЦЖ, бацилла Кальмента — Герена, — вакцина от туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. Дешевизна и относительная безопасность способствовали ее распространению во всем мире. Сейчас в ряде стран от массовой вакцинации отказались из-за того, что туберкулез стал встречаться достаточно редко.

Весной некоторые исследования показали, что в странах, где распространена вакцинация от туберкулеза, заболевших COVID-19 меньше.
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Это породило гипотезу, что вакцина БЦЖ способна каким-то образом формировать иммунитет и против коронавируса. Однако эту версию еще предстояло проверить.

Многие страны отказались от массовой вакцинации от туберкулеза, так как сама болезнь там уже практически не встречалась. Внимание исследователей привлекла Швеция — там прививку перестали делать в 1975 году, вакцинация проводится лишь по индивидуальным показаниям и для детей из групп риска. А, значит, среди непривитых людей сейчас достаточно много взрослых, в том числе и из групп риска, подверженных COVID-19.

Прививку перестали делать в апреле 1975 года. Получив доступ к медицинским данным шведов, исследователи сравнили данные о тех, кто родился незадолго до этого и вскоре после — всего более 2 млн человек.

Однако среди тех, кто получил прививку и среди тех, кому ее уже не делали, разницы в доле заражений COVID-19, числе госпитализаций и смертности не оказалось.
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Исследователи подчеркивают, что две эти группы не различались ни по каким значимым параметрам кроме наличия прививки. Обычно при нерандомизированных исследованиях авторы избегают говорить о причинно-следственной связи, но в данном случае применялся разрывной дизайн, который считается почти таким же надежным, как рандомизация. При разрывном дизайне устанавливается определенный порог, распределение в группы вблизи которого считается достаточно близким к случайному. В этом исследовании таким порогом стала отмена вакцинации от туберкулеза.

Поэтому авторы работы с уверенностью говорят — наличие прививки от туберкулеза не влияет на риск заражения COVID-19 и смерти от болезни.

«Наше исследование показывает, что эта корреляция, вероятно, связана не с вакциной БЦЖ, а скорее с некоторой опущенной переменной», — говорит Клемент де Шезмартен, один из авторов исследования.

В связи с этим возникает вопрос, что же это за переменная, потому что если это нечто, на что могут повлиять политики, то, возможно, есть что-то, что защищает от COVID-19.
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Он допускает, что обязательная вакцинация ребенка от туберкулеза может отражать общий авторитет органов общественного здравоохранения в стране.

«В странах, где проводится много обязательных вакцинаций, органы общественного здравоохранения могут иметь большую власть, — поясняет он. — Так что, возможно, им также удается проводить более эффективную политику в отношении COVID-19».

Другая гипотеза заключается в том, что обязательная вакцинация связана с ответственным отношением населения к здоровью.

Может быть, страны, где проводится много обязательных вакцинаций, — это страны, где люди, как правило, не склонны рисковать здоровьем.
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— «В этом случае общественность может вести себя более осторожно и лучше соблюдать рекомендации по поведению во время пандемии, — продолжает де Шезмартен.

Полученные данные, впрочем, все равно стоит проверить, сравнив результаты в других странах, отмечают исследователи. Кроме того, они анализировали данные людей, получивших (или не получивших) прививку в детстве — поэтому неизвестно, как на риск заражения влияет вакцина БЦЖ, введенная недавно. В настоящее время ведутся исследования, призванные это выяснить — возможно, свежая прививка все же способна принести некоторую пользу.

Однако, пока нет убедительных доказательств, авторы работы призывают воздержаться от вакцинации и дождаться результатов исследований. Иначе есть риск впустую исчерпать запасы вакцины, которая, возможно, бесполезна от коронавируса, но необходима детям в странах, где туберкулез еще высоко распространен.

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