Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в конце сентября

Эксперты отмечают, что стоимость отдыха на юге России сейчас очень низкая — сезон почти закончился. Минимальная цена турпакета на каникулы в Крыму и Краснодарском крае — 11,3 тысячи рублей, хотя еще в середине сентября было невозможно найти путевку дешевле 16,7 тысячи рублей. Поездки в Сочи и Крым дешевеют быстрее, чем в Анапу и Геленджик, отметили специалисты.
В Абхазии минимальные цены турпакетов также весьма существенно снизились по сравнению с вылетами в середине сентября — с 22,3 тысячи рублей до 15 тысяч.
Зато стабильна стоимость турпакетов в Турцию: неделя там обойдется не менее, чем в 29 тысяч рублей.
Стартовые цены на недельные каникулы в Калининградской области по сравнению с серединой сентября незначительно подорожали — закончилась полетная программа крупного туроператора. Погулять по берегу Балтийского моря теперь можно минимум за 19 тысяч рублей.
Отдых на Алтае, как и неделей ранее, обойдется самое меньшее в 32 тысячи рублей, а в среднем — в 40 тысяч рублей за путевку на двоих.
«Новые» зарубежные направления, открывшиеся в сентябре, — Египет, Мальдивы и ОАЭ — пока не могут конкурировать по доступности с российскими и Турцией. За тур в ОАЭ придется отдать не менее 69 тысяч рублей, в Египет — от 90,6 тысячи рублей, на Мальдивы и в Танзанию — от 180 тысяч рублей. В прошлом году было дешевле, поскольку было множество вариантов перелета по этим маршрутам.