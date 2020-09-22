Ученый заявил, что вакцина от лихорадки денге не защищает от коронавируса

Об этом во вторник ТАСС сообщил директор
Ранее агентство Reuters сообщило об исследовании ученых под руководством профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса, в котором авторы связывали низкую скорость распространения COVID-19 в отдельных районах Бразилии с регистрировавшимися на этих территориях вспышками лихорадки денге в течение последних двух лет.
«Вакцина от лихорадки денге, как и вакцина БЦЖ или от гриппа, однозначно не защитит от коронавируса, но она может снизить тяжесть протекания заболевания за счет стимуляции иммунной системы в целом. То есть речь идет не о специфичном иммунитете против COVID-19, а об общей активизации иммунитета. Следовательно, так как у нас в России лихорадки денге нет, а вакциной БЦЖ мы уже привиты, то для такой неспецифической защиты остаются сезонные прививки от гриппа. Они помогут не только защитить от сезонного гриппа, но и усилят иммунитет в целом», — сказал Ризванов.
Исследователь также напомнил, что, помимо SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), в человеческой популяции есть еще четыре распространенных вида коронавируса, два из которых являются довольно близкими родственниками SARS-CoV-2 и вызывают сезонные заболевания ОРВИ. В связи с этим у части населения может быть перекрестный иммунитет к коронавирусной инфекции, считает он.