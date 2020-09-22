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13:13 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученый заявил, что вакцина от лихорадки денге не защищает от коронавируса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Люди, привитые от лихорадки денге, не обладают специфичным иммунитетом к коронавирусу и могут рассчитывать лишь на снижение тяжести протекания болезни.

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Источник: AFP 2020

Об этом во вторник ТАСС сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов, возглавляющий научную группу разработчиков тест-системы и вакцины от коронавируса.

Ранее агентство Reuters сообщило об исследовании ученых под руководством профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса, в котором авторы связывали низкую скорость распространения COVID-19 в отдельных районах Бразилии с регистрировавшимися на этих территориях вспышками лихорадки денге в течение последних двух лет.

Исследователи предположили, что вакцинация от лихорадки денге или перенесенное заболевание смогут дать человеку «определенный уровень иммунной защиты».
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«Вакцина от лихорадки денге, как и вакцина БЦЖ или от гриппа, однозначно не защитит от коронавируса, но она может снизить тяжесть протекания заболевания за счет стимуляции иммунной системы в целом. То есть речь идет не о специфичном иммунитете против COVID-19, а об общей активизации иммунитета. Следовательно, так как у нас в России лихорадки денге нет, а вакциной БЦЖ мы уже привиты, то для такой неспецифической защиты остаются сезонные прививки от гриппа. Они помогут не только защитить от сезонного гриппа, но и усилят иммунитет в целом», — сказал Ризванов.

Исследователь также напомнил, что, помимо SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), в человеческой популяции есть еще четыре распространенных вида коронавируса, два из которых являются довольно близкими родственниками SARS-CoV-2 и вызывают сезонные заболевания ОРВИ. В связи с этим у части населения может быть перекрестный иммунитет к коронавирусной инфекции, считает он.

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