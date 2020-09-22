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15:48 (мск), источник: Аргументы и факты

«Человек сидящий». Михаил Ефремов рассказал о жизни и быте в СИЗО

Находящийся в СИЗО-5 «Водник» актер Михаил Ефремов ответил на письмо корреспондента АиФ.ru и рассказал о быте в тюрьме, своих сокамерниках и литературных предпочтениях.

Источник: РИА "Новости"

Журналист ИД «Аргументы и Факты» Александр Боярский направил в СИЗО-5 «Водник» письмо актеру Михаилу Ефремову, который находится там после вынесения приговора 8 сентября.

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Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы после совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Известно, что Михаил Ефремов является страстным поклонником футбола и болельщиком «Спартака». Письмо с подробностями игры было направлено вскоре после матча ЦСКА — «Спартак», в котором его любимый клуб уступил 1:3.

Кроме того, были заданы вопросы о быте в тюремной камере и книгах, которые актер в настоящий момент читает или собирается прочитать.

Через несколько дней Михаил Ефремов прислал ответное письмо корреспонденту АиФ.ru. Вот его полный текст:

Александр! Спасибо за письмо. Про матч узнавал от Черданцева «После тура» (программа на телеканале Матч-ТВ с ведущим Георгием Черданцевым — прим. АиФ.ru). Обидно, конечно. Жалко, что Кокорин плохо. Про Глушакова не знал, но и не удивляюсь. Остается «Спартаку» и всем мясным (прозвище болельщиков «Спартака» — прим. АиФ.ru), как и мне, ждать, надеяться и верить. А как всё хорошо начиналось.

Эх! Вынести бы бомжей (прозвище «Зенита», с которым скоро играть «Спартаку» — прим. АиФ.ru). Увидим.

Из книг читаю «Человек сидящий» (автор — Алексей Федяров — прим. АиФ.ru) и Авдеенко про мифологию. Библиотека тут хорошая, и сокамерники мои — читающие люди. Всё будет хорошо! Рано или поздно, но будет.

Еще раз спасибо Вам. «Спартак» — чемпион. Михаил Ефремов.

Письмо Михаила Ефремова (нажмите для увеличения) | Источник: Аргументы и факты
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