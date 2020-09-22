14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
90-летний пенсионер прыгнул с 207-метровой тарзанки в Сочи (видео)
На сегодняшний день это рекордный возраст сочинского
90-летний ветеран труда и трудового фронта Борис Графов из Домодедово в середине сентября стал героем новостей. Пенсионер прыгнул с 207-метровой тарзанки с сочинского моста Скайбридж.
Перед прыжком мужчина читал присутствующим стихотворение собственного сочинения и ни капли не волновался.
По словам Графова, раньше он увлекался танцами и прыжками с парашютом, но в последние годы открыл для себя новое экстремальное увлечение —
С тарзанки мужчина прыгает уже не впервые. Именно ради этого экстремального хобби он прилетает из Москвы в Сочи несколько раз в год. Свой последний прыжок пенсионер совершил в возрасте 90 лет и 9 месяцев, что, по словам местных инструкторов, является абсолютным возрастным рекордом на Bungy 207.
Екатерина Гура