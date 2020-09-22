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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

90-летний пенсионер прыгнул с 207-метровой тарзанки в Сочи (видео)

На сегодняшний день это рекордный возраст сочинского банджи-джампинга.

90-летний ветеран труда и трудового фронта Борис Графов из Домодедово в середине сентября стал героем новостей. Пенсионер прыгнул с 207-метровой тарзанки с сочинского моста Скайбридж.

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Перед прыжком мужчина читал присутствующим стихотворение собственного сочинения и ни капли не волновался.

По словам Графова, раньше он увлекался танцами и прыжками с парашютом, но в последние годы открыл для себя новое экстремальное увлечение — банджи-джампинг. Свою любовь к высоте пенсионер пронес через всю жизнь: он долгие годы занимался работой на высотных объектах.

С тарзанки мужчина прыгает уже не впервые. Именно ради этого экстремального хобби он прилетает из Москвы в Сочи несколько раз в год. Свой последний прыжок пенсионер совершил в возрасте 90 лет и 9 месяцев, что, по словам местных инструкторов, является абсолютным возрастным рекордом на Bungy 207.

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