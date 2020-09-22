15:19 (мск), источник: РБК
Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Даже если пенсионер долго не снимает деньги со своей карты, ПФР не остановит выплаты, заверили в фонде. О риске такой ситуации ранее сообщали СМИ.
О такой угрозе сообщало агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана.
«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — сообщили РБК в ПФР.
Коган в интервью «Прайму» говорил, что так закон защищает госфинансы от «лишних» трат в том случае, если пенсионер эмигрировал в другую страну или умер, а информация об этом не сразу попадала в Пенсионный фонд. Кроме того, утверждал Коган, «такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства, к примеру, благодаря накоплениям или помощи детей».
Минтруд ранее сообщал, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб. Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Всего в 2021 году Пенсионный фонд должен обеспечить выплату пенсий для 43 млн человек.