Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 сентябряПервое русское поселение на Аляске, битва при Рымнике, закладка Храма Христа Спасителя и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
2855-летие Дмитрия Медведева
15:19 (мск), источник: РБК

Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Даже если пенсионер долго не снимает деньги со своей карты, ПФР не остановит выплаты, заверили в фонде. О риске такой ситуации ранее сообщали СМИ.

Источник: РИА "Новости"

О такой угрозе сообщало агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана.

50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — сообщили РБК в ПФР.

Коган в интервью «Прайму» говорил, что так закон защищает госфинансы от «лишних» трат в том случае, если пенсионер эмигрировал в другую страну или умер, а информация об этом не сразу попадала в Пенсионный фонд. Кроме того, утверждал Коган, «такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства, к примеру, благодаря накоплениям или помощи детей».

Минтруд ранее сообщал, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб. Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Всего в 2021 году Пенсионный фонд должен обеспечить выплату пенсий для 43 млн человек.

 Рэпер сбил двух людей в центре города
Дело Навального так и не будет расследовано и вот почему
Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора
В Турции приготовились к «цунами» коронавируса
Второй за день глава региона России заразился COVID-19
Mail.ru Group бесплатно покажет чемпионаты Испании и Италии
Диетолог назвала самый вредный завтрак
90-летний пенсионер прыгнул с 207-метровой тарзанки в Сочи
Gnezdo.ru
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Тайские блогеры - миллионники
Вот почему следует посетить Таиланд
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Hi-Tech
Скоро мы полетим на таких самолетах! Водород станет надеждой для будущего авиаперевозок
Кино
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве Знаменитости стали первыми зрителями постановки «День влюбленных»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Тайские блогеры - миллионники
12 причин, почему все так любят Таиланд
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Почему не надо часто менять моторное масло?
Леди
29 гаджетов и аксессуаров по выгодным ценам Используй хитрости, чтобы не переплачивать
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь