Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 сентябряПервое русское поселение на Аляске, битва при Рымнике, закладка Храма Христа Спасителя и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
16:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Британия вводит новые ограничения, они могут действовать полгода

Премьер-министр Великобритании заявил, что новые ограничения, которые правительство страны вводит из-за роста заболеваемости Covid-19, могут действовать еще полгода.

Коронавирус COVID-19
17:31 (мск)Трамп в ООН потребовал привлечь Китай к ответственности за пандемию
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:23 MSK, 22.09
Инфицировано1 115 810+6 215
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
9.0922.09
Скончалось19 649+160
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
9.0922.09
Выздоровело917 949+5 976
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
9.0922.09
Инфицировано31 365 633+255 226
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
9.0922.09
Скончалось965 742+4 198
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
9.0922.09
Выздоровело21 531 728+245 829
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
9.0922.09
Источник: Reuters

Британский премьер Борис Джонсон во вторник рассказал в парламенте о введении в Англии новых карантинных ограничений. Вечером он повторит основные тезисы своего выступления в телевизионном обращении к нации.

Новость
Карантин на праздник

Новые меры в Англии:

  • Пабы и рестораны будут закрываться ровно в десять вечера;
  • Обязательно обслуживание официантами, заказывать у бара повсеместно запрещается;
  • Если возможно, граждане должны работать из дома.

Другие части Великобритании — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — самостоятельно определяют свои карантинные меры.

«Мне жаль, что это коснется большой части бизнеса, но мы должны действовать», — сказал премьер. Таким образом в Англии, где уже нельзя собираться группами больше шести человек, ограничения усилят, однако на фоне жалоб малого бизнеса на серьезные потери из-за карантина, правительство не пойдет на более жесткие меры.

Видео
В Великобритании резко возросло количество новых случаев коронавируса

Джонсон отметил, что эти ограничения могут оставаться в силе около полугода. «Этот вирус стал явлением в нашей жизни. И я обязан сказать членам парламента и всей стране, что наша борьба с ним продолжится», — сказал премьер-министр.

В последние недели число заболевших Covid-19 в Британии резко растет. В понедельник научные и медицинские советники правительства предупредили, что если заболевание будет распространяться такими же темпами, как сейчас, к октябрю в стране могут заболевать до 50 тыс. человек в день.

По мнению профессора-инфекциониста из Ливерпульского университета Кейлума Семпла, этих мер будет недостаточно. Он говорит о «серьезном беспокойстве» в научном сообществе, поскольку растет доля заразившихся среди людей младше 50 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Коронавирус: Британия у опасной черты, новые ограничения могут продлитьс...
Спор в ООН об уроках Второй мировой. Зеленский говорит о российской окку...
Трамп призвал ООН привлечь к ответу Китай из-за коронавируса
«Человек сидящий». Михаил Ефремов рассказал о жизни в СИЗО
В Турции приготовились к «цунами» коронавируса
Второй за день глава региона России заразился COVID-19
Mail.ru Group бесплатно покажет чемпионаты Испании и Италии
Диетолог назвала самый вредный завтрак
Самый узкий дом в Лондоне выставили на продажу
Здоровье
Что купить на AliExpress, чтобы не заболеть А до 25 сентября — еще и с большой скидкой.
Hi-Tech
Китайская новинка лишает пользователей всех данных Смартфоны ведут себя крайне непредсказуемо
Кино
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода» Популярное шоу возвращается на «Первый канал»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Стоит ли дочери, сыну говорить,что она,он красивые,если это далеко не так? 269
Что читаем? 226
Что делать 188
Про меры, принимаемые в Питере против ковид 91
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь