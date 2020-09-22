Коронавирус: Британия вводит новые ограничения, они могут действовать полгода

Британский премьер Борис Джонсон во вторник рассказал в парламенте о введении в Англии новых карантинных ограничений. Вечером он повторит основные тезисы своего выступления в телевизионном обращении к нации.
Новые меры в Англии:
Другие части Великобритании — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — самостоятельно определяют свои карантинные меры.
«Мне жаль, что это коснется большой части бизнеса, но мы должны действовать», — сказал премьер. Таким образом в Англии, где уже нельзя собираться группами больше шести человек, ограничения усилят, однако на фоне жалоб малого бизнеса на серьезные потери
Джонсон отметил, что эти ограничения могут оставаться в силе около полугода. «Этот вирус стал явлением в нашей жизни. И я обязан сказать членам парламента и всей стране, что наша борьба с ним продолжится», — сказал
В последние недели число заболевших Covid-19 в Британии резко растет. В понедельник научные и медицинские советники правительства предупредили, что если заболевание будет распространяться такими же темпами, как сейчас, к октябрю в стране могут заболевать до 50 тыс. человек в день.
По мнению