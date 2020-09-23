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09:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько нужно спать осенью?

Постепенное сокращение длины светового дня осенью способно стать источником стресса для организма, как следствие, может ухудшиться сон.

Источник: tvjoern/CC0

Нормальный сон взрослого человека должен длиться от семи до восьми часов. Если вы чувствуете себя более сонным осенью и более бодрым летом, значит, ваш циркадный ритм, который регулирует биологические часы, поддерживается воздействием света. Поэтому осенью и зимой, особенно в северных широтах, где световой день короток, привычных семи часов сна некоторым людям может быть недостаточно.

Сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя бодрым?

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«Говорить о том, что есть некоторое среднее значение, нельзя. Его нет. Все довольно индивидуально и вариативно. Все зависит от того, какой образ жизни человек ведет. Если мы говорим о жителях мегаполисов, то средняя продолжительность сна должна быть семь-восемь часов. Но опять же это норма, если человек ведет активный социальный образ жизни. Также нужно понимать, что люди делятся на два типа: есть короткоспяшие и долгоспящие. Коротокоспящим будет достаточно четырех часов сна, а долгоспящим будет не хватать восьми. Нужно понимать некие внутренние ритмы каждого человека», — рассказал АиФ.ru кандидат психологических наук, сомнолог, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин.

Настроение и уровень энергии у многих людей зависят от смены времен года. Чтобы не терять качество сна, не страдать от потери энергии, некоторым в зависимости от сезона необходимо добавлять дополнительные часы сна.

«Когда мы говорим про осень, то с учетом того, что солнца становится меньше, человеку, конечно же, необходимо дополнительное время сна. Например, можно добавлять один час. Его можно добирать в дневном сне или же ложиться пораньше», — советует эксперт.

Как понять, что нужно дополнительное время на сон?

«Добирать плюс один час в течение дня или ночью нужно в том случае, если есть состояние разбитости, если сон сам по себе поверхностный или есть трудности с засыпанием. Но ни в коем случае не нужно заставлять себя спать. Это очень важный аспект. Ложиться в кровать и спать нужно только в том случае, если есть состояние сонливости. Если этого состояния нет, то лежать и заставлять себя спать бесполезно, это негативно скажется как на физическом, так и на психическом здоровье», — говорит Мелехин.

С какими нарушениями сна можно столкнуться осенью и как их предотвратить?

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Слишком долгий сон тоже может быть вредным для здоровья независимо от времени года. Поэтому, если вы не чувствуете себя отдохнувшим, поговорите с врачом и обсудите возможные причины нарушения сна. Если с приходом осени вы испытываете дискомфорт в связи с недостатком света, попробуйте внести в свою жизнь регулярные упражнения, прогулки или использование искусственного освещения. Это поможет вернуть биологические часы в норму.

«Если мы говорим про осень, то нужно больше находиться на свежем воздухе, чтобы была физическая активность, общение, взаимодействие. Дело в том, что осенью есть две особенности: склонность людей к апатии и осенние специфические нарушения сна, такие, как поверхностный сон, “выбросы” из сна, когда человек в три часа ночи просыпается и не может заснуть, состояние разбитости. Чтобы это все минимизировать, нужны прогулки. Гаджеты нужно сократить, чтобы снизить сенсорную перегрузку, также не наедаться и минимизировать алкоголь. И все планирование, все рабочие моменты хотя бы за два часа до сна нужно отложить», — рекомендует Мелехин.

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