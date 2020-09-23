09:28 (мск), источник: Аргументы и факты
Сколько нужно спать осенью?
Постепенное сокращение длины светового дня осенью способно стать источником стресса для организма, как следствие, может ухудшиться сон.
Нормальный сон взрослого человека должен длиться от семи до восьми часов. Если вы чувствуете себя более сонным осенью и более бодрым летом, значит, ваш циркадный ритм, который регулирует биологические часы, поддерживается воздействием света. Поэтому осенью и зимой, особенно в северных широтах, где световой день короток, привычных семи часов сна некоторым людям может быть недостаточно.
«Говорить о том, что есть некоторое среднее значение, нельзя. Его нет. Все довольно индивидуально и вариативно. Все зависит от того, какой образ жизни человек ведет. Если мы говорим о жителях мегаполисов, то средняя продолжительность сна должна быть
Настроение и уровень энергии у многих людей зависят от смены времен года. Чтобы не терять качество сна, не страдать от потери энергии, некоторым в зависимости от сезона необходимо добавлять дополнительные часы сна.
«Когда мы говорим про осень, то с учетом того, что солнца становится меньше, человеку, конечно же, необходимо дополнительное время сна. Например, можно добавлять один час. Его можно добирать в дневном сне или же ложиться пораньше», — советует эксперт.
«Добирать плюс один час в течение дня или ночью нужно в том случае, если есть состояние разбитости, если сон сам по себе поверхностный или есть трудности с засыпанием. Но ни в коем случае не нужно заставлять себя спать. Это очень важный аспект. Ложиться в кровать и спать нужно только в том случае, если есть состояние сонливости. Если этого состояния нет, то лежать и заставлять себя спать бесполезно, это негативно скажется как на физическом, так и на психическом здоровье», — говорит Мелехин.
Слишком долгий сон тоже может быть вредным для здоровья независимо от времени года. Поэтому, если вы не чувствуете себя отдохнувшим, поговорите с врачом и обсудите возможные причины нарушения сна. Если с приходом осени вы испытываете дискомфорт в связи с недостатком света, попробуйте внести в свою жизнь регулярные упражнения, прогулки или использование искусственного освещения. Это поможет вернуть биологические часы в норму.
«Если мы говорим про осень, то нужно больше находиться на свежем воздухе, чтобы была физическая активность, общение, взаимодействие. Дело в том, что осенью есть две особенности: склонность людей к апатии и осенние специфические нарушения сна, такие, как поверхностный сон, “выбросы” из сна, когда человек в три часа ночи просыпается и не может заснуть, состояние разбитости. Чтобы это все минимизировать, нужны прогулки. Гаджеты нужно сократить, чтобы снизить сенсорную перегрузку, также не наедаться и минимизировать алкоголь. И все планирование, все рабочие моменты хотя бы за два часа до сна нужно отложить», — рекомендует Мелехин.