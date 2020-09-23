09:43 (мск), источник: m24.ru
Пропавшую в столице 12-летнюю школьницу нашли живой
Расследование уголовного дела продолжается.
Школьница, пропавшая во вторник в центре столицы, найдена живой и здоровой. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
«В настоящее время местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала Иванова Агентству «Москва».
Она добавила, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Мать 12-летней девочки ранее предположила, что пропажа может быть связана с тем, что ребенок не хотел переезжать с дачи в Москву.
Позже в Instagram она рассказала, что дочь «увозят в отдел к психологам, ее будет охранять полиция, у нее возьмут анализы, узнают, что было».
«Я так понимаю, история не закончена. Мне сказали, что моя дочь говорит про меня
21 сентября школьница 2008 года рождения вышла из учебного заведения в 5-м Монетчиковском переулке и скрылась в неизвестном направлении.
Для ее поиска создали оперативный штаб. К работе были привлечены криминалисты, сотрудники МВД и волонтеры.