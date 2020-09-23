05:40 (мск), источник: РИА Новости
В России открыли революционный антибиотик
МОСКВА, 23 сент — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других российских
Одна из задач фармакологии сегодня, как отметили в статье тюменские ученые, состоит в поиске природных антибиотиков, способных бороться с микроорганизмами, обладающими множественной (multi-drug resistant, MDR) или абсолютной (extreme-drug resistant, XDR) устойчивостью к антибиотикам, доступным на рынке.
Впервые в мире исследователи ТюмГУ продемонстрировали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.
Как объяснили авторы исследования, главная терапевтическая особенность изученного вещества — универсальность воздействия. Перед эмерициллипсином А беззащитны не только MDR- и
«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности
Как отметили авторы исследования, среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А — опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибные инфекции.
Эмерициллипсин А, считают ученые ТюмГУ, перспективен и как самостоятельное лечебное средство, и как элемент комплексных препаратов. Терапия может осуществляться либо путем инъекций, либо местно, путем прямой обработки пораженных тканей.
Исследование проводилось в тесном сотрудничестве с коллегами из
В дальнейшем коллектив ученых намерен перейти от работы с клеточными моделями к лабораторным испытаниям препарата.