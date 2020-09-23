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05:40 (мск), источник: РИА Новости

В России открыли революционный антибиотик

МОСКВА, 23 сент — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других российских научно-исследовательских институтов впервые в мире нашли универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Найденное вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами, пишут авторы открытия в исследовании, опубликованном в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

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Источник: Reuters

Одна из задач фармакологии сегодня, как отметили в статье тюменские ученые, состоит в поиске природных антибиотиков, способных бороться с микроорганизмами, обладающими множественной (multi-drug resistant, MDR) или абсолютной (extreme-drug resistant, XDR) устойчивостью к антибиотикам, доступным на рынке.

Впервые в мире исследователи ТюмГУ продемонстрировали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.

По словам экспертов, вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет.
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Как объяснили авторы исследования, главная терапевтическая особенность изученного вещества — универсальность воздействия. Перед эмерициллипсином А беззащитны не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты — например, мицеллиальные грибы и дрожжи.

«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

Как отметили авторы исследования, среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А — опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибные инфекции.

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Эмерициллипсин А, считают ученые ТюмГУ, перспективен и как самостоятельное лечебное средство, и как элемент комплексных препаратов. Терапия может осуществляться либо путем инъекций, либо местно, путем прямой обработки пораженных тканей.

Исследование проводилось в тесном сотрудничестве с коллегами из Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе, Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.

В дальнейшем коллектив ученых намерен перейти от работы с клеточными моделями к лабораторным испытаниям препарата.

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