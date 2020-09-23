В Роспотребнадзоре заявили, что маска снижает вероятность заражения инфекциями в 1,8 раза

«Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора проведен проект “Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период”. По результатам установлено, что среди лиц, использовавших средства индивидуальной защиты (СИЗ), количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал <…> Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза», — говорится в сообщении.
Кроме того, при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение маски также снижало вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток — в 2,7 раза.
В Роспотребнадзоре напомнили, что маски рекомендуется носить при посещении мест массового скопления людей, в поездках на общественном транспорте, при уходе за больными и общении с людьми с признаками ОРВИ.
Она должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Использовать одноразовую маску вторично не следует, ее нужно утилизировать в отдельном пакете.