Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 сентябряСвадьба Толстого, создание жевательной резинки и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
08:39 (мск), источник: ТАСС

В Роспотребнадзоре заявили, что маска снижает вероятность заражения инфекциями в 1,8 раза

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вероятность заражения различными респираторными инфекциями при ношении медицинской маски снижается в 1,8 раза, а при использовании перчаток — в 1,3 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 115 810+6 215
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
9.0922.09
Скончалось19 649+160
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
9.0922.09
Выздоровело917 949+5 976
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
9.0922.09
Инфицировано31 600 754+272 516
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
9.0922.09
Скончалось970 857+6 018
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
9.0922.09
Выздоровело21 745 688+242 192
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
9.0922.09
Источник: РИА "Новости"

«Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора проведен проект “Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период”. По результатам установлено, что среди лиц, использовавших средства индивидуальной защиты (СИЗ), количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал <…> Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза», — говорится в сообщении.

Читайте также
Коронавирус вирусует не хуже прежнего

Кроме того, при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение маски также снижало вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток — в 2,7 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски рекомендуется носить при посещении мест массового скопления людей, в поездках на общественном транспорте, при уходе за больными и общении с людьми с признаками ОРВИ.

Она должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Использовать одноразовую маску вторично не следует, ее нужно утилизировать в отдельном пакете.

 Эту легендарную фразу впервые произнес Сталин, который якобы лично писал подобные заявления
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Страховщики отказались работать с судами для Nord Stream - 2
В России открыли революционный антибиотик
Титов предупредил о массовом банкротстве фирм
Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков
Российский клуб одержал волевую победу в матче Лиги чемпионов
Археологи нашли в Сибири семейную могилу возрастом 2500 лет
90-летний пенсионер прыгнул с 207-метровой тарзанки в Сочи
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Тайские блогеры - миллионники
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Вот почему следует посетить Таиланд
Hi-Tech
Первый обзор смартфона Джеймса Бонда (видео) Смотрим на новинки одновременно с мировым анонсом
Горячие темы на Авто
Что бы все были довольны. 580
Понять фильм 125
Думаю-- 115
Агата Кристи нервно курит в сторонке. 109
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Ученые назвали время года, когда рождаются самые умные дети Определено соотношение между временем рождения ребенка и его успехами
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь