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16:02 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Как проходит финальный этап исследований вакцины от коронавируса

Впечатления первых москвичей, сделавших прививку от коронавируса, и рассказ врача о задачах исследования — в материале mos.ru.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
10.0923.09
Скончалось19 799+150
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
10.0923.09
Выздоровело923 699+5 750
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
10.0923.09
Инфицировано31 647 930+285 951
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
10.0923.09
Скончалось971 711+6 069
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
10.0923.09
Выздоровело21 776 599+247 925
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
10.0923.09
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице идут пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. Сделать прививку в одном из центров исследования, развернутых в поликлиниках и стационарах, может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор. Как оказалось, это не так уж и сложно — будущий участник исследования просто приходит в поликлинику как на любую другую процедуру, проходит медосмотр и сдает анализы, по результатам которых врачи исключают возможные противопоказания. О работе такого центра на базе городской поликлиники № 46 и о том, почему вакцина безопасна, — в материале mos.ru.

Первопроходцы

Пенсионер Сергей Арсентьев — один из первых, кто записался на вакцинацию от коронавируса в поликлинике № 46, а теперь ему предстоит пройти саму процедуру.

Я нахожусь в группе риска по коронавирусу, поэтому решил сделать прививку. Жена и сын тоже уже записались на вакцинацию.
Сергей Арсентьев
пенсионер

Косметолог Светлана Веселова решила принять участие в исследовании, чтобы внести посильный личный вклад в скорейший выход вакцины в массовое производство.

«Я сразу решила записаться на прививку, прочитав новость о старте проекта в интернете. У меня нет страха перед этой болезнью, я доверяю нашим медикам. Я всегда была решительной. Когда училась в институте, шла на экзамен первой, и тогда вся группа сдавала его успешно. И я подумала: почему здесь нельзя так?», — рассуждает она.

Проектом клинического исследования в поликлинике № 46 руководит Надежда Бердникова, врач-пульмонолог, сотрудница городской клинической больницы № 23 имени И. В. Давыдовского. В ее задачи входит организация работы центра по исследованию вакцины от COVID-19, разъяснительная работа и общение с пациентами, помощь врачам поликлиники в решении сложных вопросов, связанных с вакцинацией. Каждый день в центр обращается по 80−100 человек.

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К нам на вакцинацию приходят разные люди — мужчины и женщины, молодые и пожилые. Могу лишь отметить, что в основном это работающие или учащиеся люди, ведущие активный образ жизни, которые ездят на общественном транспорте и общаются с другими людьми.
Надежда Бердникова
врач-пульмонолог, сотрудница городской клинической больницы № 23 имени И.В. Давыдовского

Центр работает ежедневно с 07:00 до 22:00. Все оставившие заявки и прошедшие отбор могут выбрать удобное время для посещения.

180 дней наблюдения

На первой встрече с врачом пациента ждет подробный разговор о состоянии здоровья, обсуждение сопутствующих заболеваний и принимаемых медикаментов вплоть до пробиотиков. У желающих принять участие в исследовании возьмут мазки и кровь, проверят их на наличие коронавирусной инфекции и антител.

В исследовании не участвуют люди, переболевшие COVID-19, то есть те, у кого в крови обнаружат антитела с показателем IgG выше 10. Это значит, что человек перенес болезнь, возможно, бессимптомно и иммунитет уже сформировался.

Пациенты сдают анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, проходят экспресс-тесты на беременность, наркотики и содержание алкоголя в крови. Если будет хотя бы один положительный результат, в программу кандидата не включат. Среди ограничений также онкология и другие хронические заболевания в активной фазе, аллергия на медпрепараты, экзема. Кстати, не стоит принимать участие в исследовании мужчинам и женщинам, которые планируют зачатие в ближайшие три месяца.

Одна из причин отвода — сделанная ранее прививка от гриппа. Перерыв между вакцинациями должен составлять минимум 30 дней. Выждав это время, можно будет принять участие в исследовании.

Результаты анализов будут готовы через два-три дня. После этого состоится вторая встреча с врачом. Если все в порядке, пациент направится на вакцинацию. Если какие-то из анализов не в норме, врач объяснит причину отвода.

Прививку делают в плечо. После нее пациент остается в поликлинике еще как минимум на полчаса, чтобы в случае ухудшения самочувствия получить оперативную помощь.

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Затем за участником исследования продолжают наблюдать дистанционно. В случае ухудшения самочувствия или возникновения вопросов он может круглосуточно связаться с врачами по телефону горячей линии. Участники исследования скачивают на смартфон специальное мобильное приложение, в котором ведут электронный дневник, то есть раз в несколько дней заполняют специальный опросник. В случае если что-то в ответах насторожит врачей, они свяжутся с пациентом по телефону.

Если получивший вакцину не может по техническим причинам или просто не хочет устанавливать приложение, с ним будут связываться раз в несколько дней по телефону.

На 21-й день пациенты посещают поликлинику вновь, чтобы получить вторую дозу вакцины. После этого они остаются под наблюдением еще около пяти месяцев.

Как работает прививка

Пациенты часто спрашивают, насколько вакцина эффективна и безопасна, какие побочные эффекты ожидаются. Возможные побочные явления после вакцинации от коронавируса схожи с реакцией на обычную прививку. Это кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические реакции.

Эти нежелательные явления имеют легкую степень и быстро проходят самостоятельно. Добровольцы, получившие вакцину, могут в любое время обратиться за помощью к врачу по горячей линии, посетить поликлинику. При необходимости будет оказана экстренная помощь.

Участие в вакцинации против COVID-19 не предусматривает каких-либо ограничений на передвижение, люди продолжают вести привычный образ жизни. Заболеть от вакцины невозможно, так как она не содержит живого вируса.

«Вакцина обладает высокой иммуногенностью — способностью формировать надежную иммунную защиту против COVID-19. При этом она не содержит вируса в ослабленной форме или белковых молекул. В ней есть лишь маленькая часть гена коронавируса, на которую и должны откликнуться антитела и сформировать длительный иммунитет. От прививки заболеть коронавирусом нельзя, даже в легкой форме», — поясняет Надежда Бердникова.

По ее словам, на сегодняшний день нет стопроцентных надежных методов и способов профилактики COVID-19. Поэтому крайне необходимо соблюдать все меры безопасности — использовать маски и перчатки в общественных местах и по возможности держать социальную дистанцию.

Двухкомпонентная вакцина

Врач напоминает, что сейчас в рамках клинического исследования вакцинация против COVID-19 проходит во многих центрах Москвы.

«Вакцина двухкомпонентная, поэтому на вакцинацию придется приходить два раза с интервалом около 20 дней. Период исследования составит полгода, в течение которого наблюдение за состоянием и самочувствием добровольцев будет проводиться с помощью телекоммуникационных систем», — поясняет Надежда Бердникова.

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Перед тем как принять участие в исследовании, пациент изучает и подписывает информированное согласие. Врачи на местах отвечают на все вопросы, возникшие после прочтения документа. По словам Надежды Бердниковой, отказавшихся от участия в исследовании после прочтения условий крайне мало.

«Я хочу поблагодарить наших добровольцев, пришедших на вакцинацию. Они все подходят к процессу исследования очень ответственно и сознательно», — заключает она.

Как подать заявку

По данным на сегодняшний день, на участие в программе вакцинации подано уже около 60 тысяч заявок.

Принять участие в исследовании могут граждане России с московским полисом ОМС старше 18 лет. Желающие принять участие в исследовании вакцины от коронавирусной инфекции должны оставить заявку на специальной странице.

После этого в течение двух недель с ними свяжется специалист и пригласит на медицинский осмотр в удобное время.

Вакцина, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого вируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.

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