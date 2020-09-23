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10:42 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 6431 новых случаев коронавируса

За сутки умерли 150 человек, продолжают лечение более 178 000.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
9.0922.09
Скончалось19 799+150
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
9.0922.09
Выздоровело923 699+5 750
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
9.0922.09
Инфицировано31 615 836+272 406
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
9.0922.09
Скончалось971 116+5 866
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
9.0922.09
Выздоровело21 756 648+240 167
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
9.0922.09
Источник: Агентство «Москва»

За сутки в России коронавирус обнаружили у 6431 жителей, следует из статистики оперативного штаба. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 122 241. Из них человек 923 699 выздоровели, а 19 799 скончались. Продолжают лечение 178 743 пациентов. Умерли за последние сутки 150 заразившихся.

Вчера, 22 сентября, оперштаб сообщил о 6215 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 970 случаев заражения коронавирусом, 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Московская область (+215), Санкт-Петербург (+208), Ростовская (+183) и Воронежская области (+152).

Москва остается лидером среди российских регионов по общему числу заболевших коронавирусом — 279 358. На втором месте — Московская область, где количество зараженных на сегодняшний день составляет 72 116 человек. Санкт-Петербург на третьем месте — 41 359 пациентов.

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10:49 (мск)© Ньюстюб
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