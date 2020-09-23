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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2020 год.

Источник: AP 2020

Их разделили по категориям — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры». Участники списка не ранжированы.

Россияне в этом году ни в одной из категорий не представлены. Ранее американский журнал несколько раз включал Владимира Путина в перечень самых влиятельных персон.

Среди «Лидеров» в этом году — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, генпрокурор США Уильям Барр и мэр Парижа Анн Идальго.

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«Титанами» Time называет гендиректора Google Сундара Пичаи, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, бывшую жену богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу Федрезерва США Джерома Пауэлла, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, главу МВФ Кристалину Георгиеву и других.

В категорию «Новаторов» попали певица Megan Thee Stallion, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук, одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и прочие.

Среди «Деятелей искусства» журнал называет исполнителя The Weeknd, певицу Селену Гомез, актеров Фиби Уоллер-Бридж и Майкла Бакари Джордана, южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо и виолончелиста Йо Йо Ма.

Среди «Кумиров» — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие.

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