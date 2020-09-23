11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Представлен лайнер-гигант с мощностью 7000 автомобилей
Такие суда выглядят очень технологично, при этом они останутся безопасными для планеты.
Компании перевозят 90% товаров по всему мире с помощью морского транспорта, и хотя при определенных мерах это может быть лучше для окружающей среды, чем авиаперевозки, грузовые суда
Грузовой корабль подойдет для транспортировки больших объемов груза, используя только энергию ветра. При этом размеры судна будут
Основным источником энергии Oceanbird станут 80-метровые выдвижные паруса под управлением алгоритмов. Компьютер будет высчитывать, как наиболее эффективно использовать энергию ветра. Вспомогательный двигатель на обычном топливе будет использоваться в качестве резервного, а также для входа в гавань и выхода оттуда.
Максимальная скорость корабля будет достигать 10 узлов. На пересечение Атлантического океана ему понадобится около 12 дней. Обычное современное грузовое судно проходит этот маршрут быстрее — за 8 суток.
Чтобы придумать дизайн Oceanbird, исследователи использовали лидар для отслеживания потока ветра над кораблями на высоте до 300 метров. Результаты, полученные с 35 млн различных точек измерения, инженеры компании обнаружили, что скорость ветра меняется меньше, чем предполагалось.
Примечательно, что новую технологию для плавания можно использовать не только в Oceanbird, который нужно строить с нуля. Ветер подойдет и для привычных кораблей на ископаемом топливе, включая круизные лайнеры.
Придется подождать некоторое время, чтобы увидеть, как Oceanbird совершит свой первый рейс: дизайн корабля будет дорабатываться до конца 2021 года. Готовое к выходу в океан судно не появится раньше 2024 года. Кстати, это не единственный концепт крупного экологического транспорта — Airbus сейчас активно работает над новыми самолетами, которые будут использовать водородное топливо.