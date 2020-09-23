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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Представлен лайнер-гигант с мощностью 7000 автомобилей

Такие суда выглядят очень технологично, при этом они останутся безопасными для планеты.

Компании перевозят 90% товаров по всему мире с помощью морского транспорта, и хотя при определенных мерах это может быть лучше для окружающей среды, чем авиаперевозки, грузовые суда по-прежнему работают на ископаемом топливе, поэтому этой индустрии есть, куда расти. Логистическая компания Walleniusm Marine предложила идею принципиально нового судна — Oceanbird.

Грузовой корабль подойдет для транспортировки больших объемов груза, используя только энергию ветра. При этом размеры судна будут по-настоящему огромными, а его мощность сопоставима с 7000 автомобилями.

Основным источником энергии Oceanbird станут 80-метровые выдвижные паруса под управлением алгоритмов. Компьютер будет высчитывать, как наиболее эффективно использовать энергию ветра. Вспомогательный двигатель на обычном топливе будет использоваться в качестве резервного, а также для входа в гавань и выхода оттуда.

Максимальная скорость корабля будет достигать 10 узлов. На пересечение Атлантического океана ему понадобится около 12 дней. Обычное современное грузовое судно проходит этот маршрут быстрее — за 8 суток.

Чтобы придумать дизайн Oceanbird, исследователи использовали лидар для отслеживания потока ветра над кораблями на высоте до 300 метров. Результаты, полученные с 35 млн различных точек измерения, инженеры компании обнаружили, что скорость ветра меняется меньше, чем предполагалось.

Примечательно, что новую технологию для плавания можно использовать не только в Oceanbird, который нужно строить с нуля. Ветер подойдет и для привычных кораблей на ископаемом топливе, включая круизные лайнеры.

Придется подождать некоторое время, чтобы увидеть, как Oceanbird совершит свой первый рейс: дизайн корабля будет дорабатываться до конца 2021 года. Готовое к выходу в океан судно не появится раньше 2024 года. Кстати, это не единственный концепт крупного экологического транспорта — Airbus сейчас активно работает над новыми самолетами, которые будут использовать водородное топливо.

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