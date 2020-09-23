В России скоро будет зарегистрирована вторая вакцина против COVID-19

Об этом Путин заявил, выступая перед сенаторами РФ в среду. Он напомнил, что российские ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса.
«Вы видели, наверное, на выступлении в связи с Генассамблеей ООН сотрудники обратились к нам с просьбой оказать содействие, в том числе и по вакцинированию — мы, конечно, это сделаем», — пояснил Путин.
Он отметил, что врачи освоили эффективные методы профилактики и лечения COVID-19. По его словам, за прошедшие месяцы возможности системы здравоохранения в России существенно возросли — она готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонному всплеску простудных заболеваний.
«Учитывая здесь все возможные риски, будем, как и прежде работать на опережение», — пообещал президент. Он сообщил, что построены и введены в эксплуатацию новые медцентры, которые готовы функционировать как инфекционные стационары, создан резерв лекарств и средств защиты.
11 августа глава государства рассказал, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Позднее в августе в