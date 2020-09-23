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15:04 (мск), источник: Интерфакс

В России скоро будет зарегистрирована вторая вакцина против COVID-19

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Вторая по счету российская вакцина от коронавируса получит регистрацию в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Коронавирус COVID-19
16:02 (мск)Как проходит финальный этап исследований вакцины от коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
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Скончалось19 799+150
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Выздоровело923 699+5 750
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Инфицировано31 647 930+285 951
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Скончалось971 711+6 069
10.09
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11.09
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12.09
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Выздоровело21 776 599+247 925
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Источник: РИА "Новости"

Об этом Путин заявил, выступая перед сенаторами РФ в среду. Он напомнил, что российские ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса.

«Вы видели, наверное, на выступлении в связи с Генассамблеей ООН сотрудники обратились к нам с просьбой оказать содействие, в том числе и по вакцинированию — мы, конечно, это сделаем», — пояснил Путин.

Он отметил, что врачи освоили эффективные методы профилактики и лечения COVID-19. По его словам, за прошедшие месяцы возможности системы здравоохранения в России существенно возросли — она готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонному всплеску простудных заболеваний.

«Учитывая здесь все возможные риски, будем, как и прежде работать на опережение», — пообещал президент. Он сообщил, что построены и введены в эксплуатацию новые медцентры, которые готовы функционировать как инфекционные стационары, создан резерв лекарств и средств защиты.

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Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

11 августа глава государства рассказал, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Позднее в августе в пресс-службе Роспотребнадзора «Интерфаксу» заявили, что вторая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую производит ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора (ЭпиВакКорона), может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре.

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