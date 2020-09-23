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15:22 (мск), источник: РИА Новости

Опубликован прогноз распространения второй волны COVID-19 в Европе

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ученые разработали математическую модель развития второй волны коронавирусной инфекции в Европе. Прогноз сделан для континента в целом и для каждой страны в отдельности. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
10.0923.09
Скончалось19 799+150
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
10.0923.09
Выздоровело923 699+5 750
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
10.0923.09
Инфицировано31 647 930+285 951
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
10.0923.09
Скончалось971 711+6 069
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
10.0923.09
Выздоровело21 776 599+247 925
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
10.0923.09
Источник: РИА Новости

На сегодняшний день уже в десяти странах Европы — Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании — официально зафиксировано начало второй волны COVID-19.

Учитывая эти данные, а также показатели распространения инфекции и заболеваемости во время первой волны, математики из Франции, Италии и Дании во главе с Джакомо Каччапалья (Giacomo Cacciapaglia) из Университета Клода Бернара в Лионе создали модель, предсказывающую динамику второй волны в европейских странах.

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Согласно результатам моделирования, пик второй волны придется на период с июля 2020 года по январь 2021 года, а по количеству инфицированных она будет даже больше, чем первая.

При этом авторы отмечают, что конкретное время максимума распространения инфекции в каждой стране сильно зависит от таких параметров, как первичный показатель инфицирования, уровень заражения, количество внешних и внутренних поездок жителей и жесткость принимаемых мер.

Более ранние пики исследователи прогнозируют для стран, где уже сегодня максимальные показатели инфицирования. Во Франции и Норвегии пик должен наступить в середине-конце сентября, в Италии — в середине октября, в Финляндии — в конце октября, в Великобритании — в начале ноября, а в Швеции — в начале 2021 года.

Ученые отмечают, что очень многое будет зависеть от мер социального дистанцирования, контроля над локальными очагами заражения и пограничного контроля, особенно если они будут реализованы на ранних стадиях распространения заболевания.

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Уже сейчас реальная эпидемическая ситуация в некоторых странах отличается от предсказаний модели. Например, в Германии, Дании и Финляндии статистика заболеваемости заметно отстает от прогноза. По мнению авторов, это значит, что власти этих стран принимают адекватные меры по сдерживанию эпидемии, а граждане проявляют сознательность.

А в Хорватии число новых случаев все увеличивается с каждым днем, хотя, исходя из результатов моделирования, страна должна была пройти пик второй волны еще в начале августа.

В качестве основы для моделирования авторы использовали стандартный математический метод ренормализационной группы, позволяющий систематически отслеживать изменения физической системы на разных пространственных масштабах. По мнению исследователей, это позволит легко корректировать модель по мере появления новых данных, а также по аналогии построить модели для других регионов.

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