Швеция передумала отказываться от карантина

Как заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, в последние несколько недель в столице наблюдается значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах.
Власти обсуждают необходимость введения карантинных мер, чтобы снизить темпы распространения вируса, рассказал врач.
Тегнелл не стал раскрывать подробности возможных ограничений.
В свою очередь, глава стокгольмского департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон отметил, что после улучшения ситуации в весенние месяцы заболеваемость COVID-19 вновь стала расти. Он призвал жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и предупредил, что инфекция вновь набирает обороты.
«Пандемия все еще продолжается, и меня возмущают люди, которые ведут себя так, как будто все уже закончилось», — сказал он.
Власти Швеции неоднократно подвергались критике
На сегодняшний день в стране более 88 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, свыше 5,8 тысячи человек скончались.