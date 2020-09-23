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19:56 (мск), источник: РИА Новости

Швеция передумала отказываться от карантина

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Шведские власти всерьез задумались над введением карантина в Стокгольме на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
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17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
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Скончалось19 799+150
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128
11.09
102
12.09
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13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
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21.09
71
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160
23.09
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10.0923.09
Выздоровело923 699+5 750
10.09
5915
11.09
5734
12.09
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13.09
2690
14.09
2475
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17.09
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Инфицировано31 713 913+289 015
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
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21.09
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22.09
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Скончалось972 895+6 119
10.09
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17.09
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Выздоровело21 794 429+247 842
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12.09
220036
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14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
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22.09
251760
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244953
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Источник: Claudia Schillinger / flickr

Как заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, в последние несколько недель в столице наблюдается значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах.

Власти обсуждают необходимость введения карантинных мер, чтобы снизить темпы распространения вируса, рассказал врач.

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Тегнелл не стал раскрывать подробности возможных ограничений.

В свою очередь, глава стокгольмского департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон отметил, что после улучшения ситуации в весенние месяцы заболеваемость COVID-19 вновь стала расти. Он призвал жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и предупредил, что инфекция вновь набирает обороты.

«Пандемия все еще продолжается, и меня возмущают люди, которые ведут себя так, как будто все уже закончилось», — сказал он.

Власти Швеции неоднократно подвергались критике из-за отказа ввести жесткие ограничения в связи с COVID-19. Во время эпидемии в стране продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Стокгольм ограничился призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.

На сегодняшний день в стране более 88 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, свыше 5,8 тысячи человек скончались.

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