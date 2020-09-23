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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Франции вошли в моду аксессуары из рыбьей кожи (видео)

По своим свойствам и качеству она не уступает традиционным материалам.

Французская компания Ictyos вернула к жизни старинное ремесло по выделке рыбьей кожи. Они собирают шкурки лосося в местных ресторанах и очищают ее от жира и чешуи. Затем начинается процесс дубления, который длится две недели.

По словам сотрудников компании, кожа лосося обладает особыми свойствами: она эластичная и тонкая, при этом она почти такая же прочная, как кожа крупного рогатого скота. Внешне она напоминает кожу ящериц и выглядит очень красиво и экзотично.

За год компания собирает около 10−12 тонн рыбных отходов, в результате чего получается около 10 тысяч выделанных шкурок. Кроме кожи лосося в дело также идут шкурки карпа и осетровых.

Сейчас компания сотрудничает со множеством модных брендов, которые делают из рыбьей кожи ремни, кошельки, браслеты, а также используют ее в качестве декора при изготовлении одежды и обуви.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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