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19:31 (мск), источник: Газета.Ру

Медики связали риск заражения коронавирусом с уровнем влажности воздуха

Американские исследователи выяснили, что темпы распространения коронавируса в первую очередь зависят от скорости испарения влаги в воздухе.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:23 MSK, 23.09
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305600
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14.09
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15.09
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16.09
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Источник: Reuters
По данным ученых, легче всего инфекция распространяется при низкой температуре и высокой влажности. Российские медики подтвердили, что именно осенью — в холодный и влажный сезон — SARS-Cov-2 становится еще опаснее. Врачи рассказали «Газете.Ru», какие еще причины приведут к новым вспышкам инфекции и что влияет на жизнеспособность SARS-Cov-2.

Ученые из США выяснили, что главным фактором для передачи коронавируса SARS-CoV-2 является скорость испарения влаги в воздухе. Их исследование опубликовал научный журнал EurekAlert!.

С помощью теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов американские специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса.

Выяснилось, что за счет высокой скорости испарения жизнеспособность вируса значительно снижается при высокой температуре и низкой влажности. При этом во время жаркой погоды с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса все так же остается высокой.
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Ученые убеждены, что полученные данные объясняют, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру с жарким и влажным климатом. Кроме того, очередная вспышка COVID-19 может произойти и осенью, так как именно в это время наиболее высокая влажность и при этом низкая температура.

«В целом, для вирусов с респираторным путем передачи осенью и зимой создаются наиболее благоприятные условия», — подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» вывод иностранных коллег инфекционист-бактериолог Дмитрий Ахмадеев.

По словам терапевта Марины Казаковой, для уменьшения риска распространения любых вирусов нужны практически идеальные условия. «Жизнеспособность вне организма хозяина зависит от конкретного вида вируса и его свойств, а также факторов окружающей среды», — объяснила она «Газете.Ru».

В хорошо проветриваемом помещении с температурой не выше +22°C и оптимальной влажностью 40−60% скорость передачи будет ниже, а если все будут в масках, которые задерживают частицы слюны и слизи, то вероятность заражения становится крайне низкой.
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Тем не менее, как уточнил заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган, влияние климатических факторов на выживаемость вирусов не до конца изучено.

«Наиболее известно влияние температуры воздуха. Например, вирус гриппа и вирусы ОРВИ более стабильны при низких температурах, тогда как вирус полиомиелита (инфекция, поражающая нервную систему, — “Газета.Ru”) и другие энтеровирусы (вирусы с репродукцией в ЖКТ, — “Газета.Ru”) более агрессивны в жаркую погоду. Этим во многом объясняется сезонный характер многих вирусных инфекций», — рассказал он «Газете.Ru».

Медик добавил, что менее изучены механизмы влияния на выживаемость, концентрацию и передачу вирусов влажности воздуха. «Влажность — один из важнейших факторов, обуславливающих интенсивность испарения воды с поверхности микроскопических капель слизи. Наиболее изучено влияние этого фактора на вирус гриппа, — сообщил врач.

Было доказано, что вирус гриппа с меньшей вероятностью выживет при высокой относительной влажности воздуха и в связи с этим в период эпидемии гриппа существуют рекомендации по увеличению относительной влажности воздуха в помещениях.
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По его словам, в начале пандемии COVID-19 предполагалось, что коронавирус нового типа будет обладать схожими с гриппом свойствами. Тем не менее американские ученые опровергли эту гипотезу, доказав, что сам процесс испарения влаги из капель слизи, содержащих SARS-CoV-2, губителен для него.

«Это может быть связано как с образованием паровой пленки на поверхности капель, так и с возможным повышением при испарении воды концентрации целого ряда веществ, содержащихся в слизи (солей, ряда органических веществ), что меняет в микроокружении вируса такие важные параметры, как осмотическое давление и рН.», — подчеркнул Каган.

В то же время авторы исследования сообщают о том, что в этом эксперименте не ставилась цель непосредственно связать изменение скорости испарения с передачей болезни, заметил собеседник «Газеты.Ru». «Авторы считают, что установить прямую связь между этими факторами очень трудно, так как при коронавирусе необходимая для заражения вирусная нагрузка может отличаться от одного человека к другому и будет зависеть от многих индивидуальных факторов — таких как возраст, пол, сопутствующие заболевания, и, возможно, генетические факторы», — заключил специалист.

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В свою очередь иммунолог Мария Польнер отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что теоретические модели ученых могут все же отличаться от реальной жизни, поэтому необходимо внимательно изучить поведение SARS-CoV-2 в различное время года и в разных климатических условиях.

Вместе с тем она подтвердила, что в холодное время года коронавирус может стать опаснее. Однако это может произойти и при низкой влажности. «При чихании на влажном воздухе частицы слюны остаются более крупными и тяжелыми и быстрее оседают на поверхностях, в то время как при чихании в сухом воздухе капли разделяются на более мелкие частицы, которые остаются в воздухе дольше», — пояснила медик.

Она подчеркнула, что есть и другие факторы, из-за которых осенью и зимой коронавирус может распространяться быстрее.

В холодное время года люди реже находятся на свежем воздухе, а чаще посещают замкнутые пространства и чаще пользуются общественным транспортом, где передача вируса наиболее вероятна.
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«Также при нахождении на холодном воздухе сосуды слизистой сужаются, чтобы не допустить лишней теплоотдачи, а значит нарушается их защитная функция, и вирусу легче проникнуть в организм», — добавила она.

Кроме того, по словам иммунолога, важную роль играет и снижение количества солнечного света и выработки витамина D, который влияет на силу иммунитета.

Между тем переохлаждение у не закаленных людей также способствует снижению местного иммунитета слизистых, что в свою очередь способствует быстрому распространению любых респираторных инфекций, — заключила терапевт Марина Казакова.

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