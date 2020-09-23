Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 сентябряСвадьба Толстого, создание жевательной резинки и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
25Как выглядела столица 100 лет назад
23:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

COVID-19 продолжает распространяться по миру

Вирус волнуется два.

Источник: Reuters

По Европе и всему миру распространяется вторая волна коронавируса: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о новом недельном рекорде по заражениям. «Ъ» изучал ситуацию и пытался понять, что ждет заболевающую планету.

«Наибольшее число зафиксированных случаев заражения за неделю с начала эпидемии» — за этой сухой констатацией Всемирной организации здравоохранения скрываются вполне конкретные цифры: почти 2 млн новых выявленных случаев инфицирования SARS CoV-2 за неделю.

Число заражений растет почти везде: в Европе — на 11%, в США — на 12%. Лишь Африка в понедельной статистике демонстрирует положительную динамику: число новых случаев там снизилось на 12%.

За минувшую неделю в мире упало и число смертей: их на 10% меньше, чем неделей ранее, — за семь дней умерло 37,7 тыс. человек. Падение смертности обеспечили Африка и американский континент, причем не «лидеры» по заболеваемости вроде США и Бразилии, где умерло более 5 тыс. человек, а страны «второго эшелона» вроде Колумбии и Эквадора.

Тревожная ситуация складывается в Европе. В частности, по данным Европейского центра по борьбе и контролю с заболеваниями, в Испании число зараженных на 100 тыс. человек достигает 300 — это рекорд для всего континента. На втором месте Чехия, далее следуют Франция, Люксембург, Мальта, Бельгия, Венгрия и Австрия. Проблемная ситуация также наблюдается в Албании, Болгарии, Италии, Польше, Нидерландах, Черногории и Северной Македонии.

Накануне новые меры по борьбе с вирусом были объявлены в Великобритании: премьер-министр Борис Джонсон среди прочего анонсировал ограничения в работе баров и ресторанов, повышение штрафов за неношение масок, сокращение числа общественных мероприятий. К дополнительным ограничениям готовятся и в других странах. В частности, в Чехии из-за достижения показателя в 50 тыс. заболевших ушел в отставку министр здравоохранения, анонсировав возможность введения в стране режима ЧС. Во Франции наиболее «зараженные» города вводят карантины: в Ницце, Бордо и Марселе, например, запрещены собрания численностью более десяти человек.

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям в европейском регионе ВОЗ Дорит Ницан заявила, что ситуация должна стать «тревожным звонком» для континента. По ее словам, сейчас число зараженных за неделю выше, нежели на предыдущем пике эпидемии в марте.

В США общее число зараженных перевалило за 200 тыс.: об идущих вверх показателях по заболеваниям сообщают 20 штатов. По прогнозу Вашингтонского университета, за грядущие три месяца около 150 тыс. человек могут погибнуть из-за COVID-19.

«Мы подходим к осени и зиме: это значит, что мероприятий внутри помещений будет больше, чем снаружи. Учитывая это, я хотел бы, чтобы ежедневное число заражений резко шло вниз, а не застревало в диапазоне от 30 тыс. до 40 тыс. человек каждый день», — сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи. Об опасности второй волны открыто говорят и власти канадской провинции Квебек. Опасения в связи с возможной нехваткой коек высказывают и в Индии, и в Израиле, и в Уганде.

Как рассказала в интервью ABC News пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, причина такой удручающей мировой статистики в том, что многие люди расслабились и сочли угрозу несуществующей. «Мысль, что летом все будет проще, не помогла, хотя люди поверили. Это все от сравнения коронавируса с гриппом — а грипп это преимущественно вирус холодного времени года. Но в любом случае вирус летом никуда не уходил, а люди стали вести себя так, будто он исчез: именно потому цифры неуклонно росли с середины июня», — сказала она.

По словам госпожи Харрис, свою роль сыграла и мобилизация во время первых заражений, которую она сравнила с военной — когда люди по всему миру поняли, что побороть угрозу можно только сообща.

«Был и некий обратный эффект: теперь люди думают, мол, “отлично, пришло мирное время, мы свободны, все закончилось”», — пояснила она.

Как отметила пресс-секретарь, эта логика неверна, вирус останется с человечеством на долгие годы и даже появление вакцины полностью ситуацию не исправит. «Очень немногие болезни были полностью побеждены с помощью вакцин. Если вакцина должной эффективности и безопасности появится, темп передачи вируса упадет, станет более контролируемым. Но одна вакцина ничего не решит», — резюмировала эксперт, подчеркнув, что, несмотря на значительно более эффективное лечение COVID-19, крайне важно продолжать носить маски.

Накрывающая мир вторая волна, которую эксперты призывают считать продолжением все той же первой волны, поскольку вирус никуда не уходил, уже заслужила сравнение со второй волной испанки, которая была заразнее и смертоноснее первой.

Эпидемия тогда длилась с января 1918-го по 1920 год.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил: «В октябре-ноябре будет больше смертей. Я понимаю, что страны эти плохие новости слышать не хотят».

Тем не менее автор книги «Великая инфлюэнца» Джон Барри в разговоре с телеканалом France 24 пояснил, что смертоносность второй волны испанки была вызвана мутацией вируса, а SARS CoV-2 гораздо более стабилен. Его выводы подтвердила профессор микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл. «Повышенная летальность, предположительно, отчасти была вызвана мутациями вируса после первой волны. Вирус инфлюэнцы подвержен точечным мутациям, называемым “антигенный дрейф”, которые позволяют ему обходить выработанный предыдущими инфекциями иммунитет», — рассказала она France 24.

Алексей Наумов

 Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию»
Как жилье россиян будут сносить и изымать
Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21
Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19
Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на самоизоляции
Ученые: риск заражения COVID-19 зависит от влажности воздуха
В Минске против протестующих применили слезоточивый газ
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку
СМИ: Су-30 под Тверью мог сбить другой самолет
Здоровье
Какая рыба самая полезная Речной или морской отдать предпочтение?
Hi-Tech
Как выглядит первая российская 5G-станция Ее делает «Ростех»
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Тест "Алмазный зазор": как по пальцам определить раннюю стадию рака
Президент России призвал мир срочно задуматься о кибербезопасности
Дети
Родившаяся в самолете девочка сможет всю жизнь бесплатно летать Авиакомпания предоставила новорожденной пожизненный билет
Новости партнеров
Знаменитости тридцать лет назад: кое-кого сходу не узнаешь
Коронавирус или сезонная простуда: врачи назвали главные различия
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь