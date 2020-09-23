23:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
COVID-19 продолжает распространяться по миру
Вирус волнуется два.
По Европе и всему миру распространяется вторая волна коронавируса: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о новом недельном рекорде по заражениям. «Ъ» изучал ситуацию и пытался понять, что ждет заболевающую планету.
«Наибольшее число зафиксированных случаев заражения за неделю с начала эпидемии» — за этой сухой констатацией Всемирной организации здравоохранения скрываются вполне конкретные цифры: почти 2 млн новых выявленных случаев инфицирования SARS CoV-2 за неделю.
Число заражений растет почти везде: в Европе — на 11%, в США — на 12%. Лишь Африка в понедельной статистике демонстрирует положительную динамику: число новых случаев там снизилось на 12%.
За минувшую неделю в мире упало и число смертей: их на 10% меньше, чем неделей ранее, — за семь дней умерло 37,7 тыс. человек. Падение смертности обеспечили Африка и американский континент, причем не «лидеры» по заболеваемости вроде США и Бразилии, где умерло более 5 тыс. человек, а страны «второго эшелона» вроде Колумбии и Эквадора.
Тревожная ситуация складывается в Европе. В частности, по данным Европейского центра по борьбе и контролю с заболеваниями, в Испании число зараженных на 100 тыс. человек достигает 300 — это рекорд для всего континента. На втором месте Чехия, далее следуют Франция, Люксембург, Мальта, Бельгия, Венгрия и Австрия. Проблемная ситуация также наблюдается в Албании, Болгарии, Италии, Польше, Нидерландах, Черногории и Северной Македонии.
Накануне новые меры по борьбе с вирусом были объявлены в Великобритании:
Региональный директор по чрезвычайным ситуациям в европейском регионе ВОЗ Дорит Ницан заявила, что ситуация должна стать «тревожным звонком» для континента. По ее словам, сейчас число зараженных за неделю выше, нежели на предыдущем пике эпидемии в марте.
В США общее число зараженных перевалило за 200 тыс.: об идущих вверх показателях по заболеваниям сообщают 20 штатов. По прогнозу Вашингтонского университета, за грядущие три месяца около 150 тыс. человек могут погибнуть
«Мы подходим к осени и зиме: это значит, что мероприятий внутри помещений будет больше, чем снаружи. Учитывая это, я хотел бы, чтобы ежедневное число заражений резко шло вниз, а не застревало в диапазоне от 30 тыс. до 40 тыс. человек каждый день», — сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи. Об опасности второй волны открыто говорят и власти канадской провинции Квебек. Опасения в связи с возможной нехваткой коек высказывают и в Индии, и в Израиле, и в Уганде.
Как рассказала в интервью ABC News
По словам госпожи Харрис, свою роль сыграла и мобилизация во время первых заражений, которую она сравнила с военной — когда люди по всему миру поняли, что побороть угрозу можно только сообща.
«Был и некий обратный эффект: теперь люди думают, мол, “отлично, пришло мирное время, мы свободны, все закончилось”», — пояснила она.
Как отметила
Эпидемия тогда длилась с января 1918-го по 1920 год.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил: «В
Тем не менее автор книги «Великая инфлюэнца» Джон Барри в разговоре с телеканалом France 24 пояснил, что смертоносность второй волны испанки была вызвана мутацией вируса, а SARS CoV-2 гораздо более стабилен. Его выводы подтвердила профессор микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл. «Повышенная летальность, предположительно, отчасти была вызвана мутациями вируса после первой волны. Вирус инфлюэнцы подвержен точечным мутациям, называемым “антигенный дрейф”, которые позволяют ему обходить выработанный предыдущими инфекциями иммунитет», — рассказала она France 24.
Алексей Наумов