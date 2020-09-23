20:29 (мск), источник: РБК
Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на самоизоляции
Граждане должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Раньше Роспотребнадзор не уточнял, где именно будут пребывать вернувшиеся
Граждане России, прибывающие в страну
В середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, въезжающих в страну
Если такого документа нет, россиянам и иностранцам нужно было сдавать тест на коронавирус на территории страны. В случае положительного результата приезжающего отправляли на домашний карантин до выздоровления и получения отрицательного теста.
При этом в постановлении главы Роспотребнадзора не уточнялось, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов.
Ранее в сентябре
«Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет», — сказал Песков, добавив, что этот вопрос даже не обсуждается.
До этого Попова заявляла, что эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной. Рост числа заболевших она связала в том числе с возвращением