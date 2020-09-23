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20:29 (мск), источник: РБК

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на самоизоляции

Граждане должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Раньше Роспотребнадзор не уточнял, где именно будут пребывать вернувшиеся из-за границы между тестированием и его результатами.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
10.0923.09
Скончалось19 799+150
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
10.0923.09
Выздоровело923 699+5 750
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
10.0923.09
Инфицировано31 713 913+289 015
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
10.0923.09
Скончалось972 895+6 119
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
10.0923.09
Выздоровело21 794 429+247 842
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
10.0923.09
Источник: РИА "Новости"

Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.

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В середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. У приезжего должен быть с собой медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

Если такого документа нет, россиянам и иностранцам нужно было сдавать тест на коронавирус на территории страны. В случае положительного результата приезжающего отправляли на домашний карантин до выздоровления и получения отрицательного теста.

При этом в постановлении главы Роспотребнадзора не уточнялось, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов.

Ранее в сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у властей нет оснований для возврата к режиму самоизоляции, который вводился весной.

«Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет», — сказал Песков, добавив, что этот вопрос даже не обсуждается.

До этого Попова заявляла, что эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной. Рост числа заболевших она связала в том числе с возвращением из-за рубежа отдыхавших граждан.

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