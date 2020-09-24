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13:27 (мск), источник: Газета.Ру

Российские туристы нашли способ путешествовать без справок о COVID-19

Российские туристы, возвращающиеся на родину из-за рубежа в период пандемии, нашли способ не отчитываться перед Роспотребнадзором о наличии анализов на коронавирус. В соцсетях предлагают отказываться от сдачи теста, обосновывая это законом «О персональных данных».

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:23 MSK, 24.09
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Источник: РИА "Новости"

«Газета.Ru» — о том, насколько эффективен этот аргумент, и об условиях, которые мешают туристам исполнить требования надзорных органов.

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Все пассажиры обратных рейсов в Россию должны еще в самолете заполнить специальную анкету, после чего в течение 72 часов сдать анализ на вирус — тем, кто не выполняет это требование Роспотребнадзора, сейчас грозит денежное наказание. «Штрафы приходят тем, кто заполнил анкету, а затем не отправил на портал Госуслуг информацию об анализе на COVID-19», — цитирует слова одного из путешественников портал TourDom.ru.

Турист предложил схему ухода от контроля Роспотребнадзора, которая уже вызвала большой интерес в социальных сетях. По его словам, достаточно просто написать на бланке «Не даю согласия на сбор, хранение и обработку моих персональных данных», поставить дату и подпись, а также во всех графах анкеты сделать прочерки. Последнее необходимо для того, «чтобы никто потом за вас ничего не вписал». Такую анкету нужно отдать сотрудникам Роспотребнадзора на выходе из зала прилета.

Право или обязанность?

Поддержавшие идею пользователи социальных сетей обосновывают законность таких действий статьей 24, п. 1 Конституции РФ: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», а также положениями ФЗ № 152 «О персональных данных». В соответствии с ними гражданин дает согласие на их обработку «свободно, своей волей и в своем интересе».

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Как объяснили «Газете.Ru» специалисты в области права, лазейку дал туристам сам Роспотребнадзор, оставляя на их ответственности сдачу тестов и заполнение анкет, что юридически остается их правом.

«Нельзя отрицать возможности того, что порядок получения данных о пересечении государственной границы из пограничных органов ФСБ России не налажен Роспотребнадзором. Тогда анализу могут подвергаться те самые анкеты, заполнение которых является правом гражданина, а не обязанностью», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Алексей Гавришев.

Судебный юрист Юрий Капштык уверен — обязательность прохождения тестов на коронавирус вообще находится под большим вопросом, так как Роспотребнадзор изначально не организовал рабочую схему для их сдачи.

«Если организуется въезд/выезд из страны и выдвигаются специальные условия для возвращения на родину, тогда орган, который это вводит, обязан организовать все так, чтобы люди могли выполнить эти условия без лишних затрат, как финансовых, так и временных. Если Роспотребнадзор пытается с помощью введения системы штрафов переложить часть своей работы на других, то пусть они в суде сначала ответят на вопрос: а что они сами сделали для того, чтобы люди соблюдали введенные правила?» — говорит юрист.

Не предусматривает законодательство и обязательной регистрации на портале Госуслуг, что также является аргументом для отстаивания своих прав в вопросе предоставления информации об анализах.

«Никто не в праве заставить человека разглашать информацию и тем более размещать ее на сайте. Это данные о здоровье, которые также относятся к персональным. Более того, у нас законодательно не закреплена необходимость иметь аккаунт на Госуслугах, чтобы обязывать людей размещать там информацию. Этот портал — это просто удобство, но нормы об обязательной регистрации там нет. Тут уже выплывает прямое нарушение конституционных прав гражданина», — подчеркнул Капштык.

Возлагать большие надежды на то, что в суде можно будет отстоять свое право не платить штрафы, юристы при этом не советуют. По словам Юрия Капштыка, российская судебная практика в большинстве случаев оборачивается не в пользу того, кто судится с государственными органами:

Если истцом выступает государственный орган, то в большинстве случаев гражданин будет виноват. Потому что у суда, как правило, нет основания не доверять тем, кто находится при исполнении или на государственной службе.

Для защиты здоровья

Не все специалисты согласны с тем, что у туристов есть законное право отказываться заполнять анкету и сдавать тест на COVID-19. По словам основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, апеллирующие к Конституции и законодательству не учитывают тот момент, что в Законе «О персональных данных» прописана обязанность их раскрытия по требованию специальных органов, а также если это необходимо для защиты жизни и здоровья самого гражданина или других людей.

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«Каждый сам принимает решение, в какой степени следовать предписаниям, но предложенный вариант — рискованные игры с государственной машиной», — пояснил юрист в разговоре с TourDom.ru.

Увлекшись этими «играми», можно попасть и под уголовную ответственность, напоминает партнер юридического бюро Замоскворечье Дмитрий Шевченко: «Способов обойти требования Роспотребнадзора при хорошей фантазии можно найти множество, однако принципиальным был и остается вопрос ответственности и неотвратимости наказания. Само по себе нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов влечет административную ответственность по ст. 6.3. КоАП РФ в виде штрафа до 40 т.р., а в ряде случаев до 300 т.р. Если же уклоняющееся лицо окажется заразным, то такие действия при наличии явной угрозы массового заболевания теоретически можно квалифицировать и по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Успеть за 72 часа

Представители турбизнеса уже отмечали, что граждане, вернувшись из-за границы, не всегда могут выполнить требования Роспотребнадзора и сдать тест на коронавирус вовремя. Больше всего проблем, как правило, испытывают пассажиры стыковочных рейсов, которые могут задержаться.

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«Самолет прибывает на следующий день, причем с задержкой, возможности сдать анализ уже нет, — пожаловалась представитель турбизнеса Ирина Кушнарева в социальных сетях. — Затем в поликлинике по месту жительства человека направляют в коммерческую лабораторию, так как симптомов заболевания у него нет. Результата тестирования ждать еще три дня, а с момента пересечения российской границы проходит все шесть».

Ситуация со временем будет только усложняться: как объяснил «Газете.Ru» советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, сейчас международные рейсы летают только из шести городов, а с увеличением количества рейсов людей, которых обязывают сдать тест, будет становиться все больше.

«Единственный выход — признавать справки тех стран, откуда летят люди. С такой инициативой уже выступил ряд туроператоров, ждем решения. Потому что если бы разрешили делать тесты в той же Турции, откуда сейчас идет массовый поток туристов, это бы существенно облегчило положение. Более того, тесты там даже стоят дешевле», — заключил Горин.

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