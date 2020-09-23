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23 сентября, источник: РБК

FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

В Лондоне пройдут первые в мире испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2, вызывающим заболевание. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
10.0923.09
Скончалось19 799+150
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
10.0923.09
Выздоровело923 699+5 750
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
10.0923.09
Инфицировано31 735 542+296 345
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
10.0923.09
Скончалось973 443+6 246
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
10.0923.09
Выздоровело21 798 488+248 569
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
10.0923.09
Источник: Reuters

Исследование начнется в январе, а официально объявят о нем на следующей неделе, пишет газета. Организаторы полагают, что оно позволит отобрать самые многообещающие вакцины от COVID19, клинические испытания которых начнутся в 2021 году. Сначала волонтерам сделают инъекцию вакцины (о каком именно препарате идет речь, не уточняется), а через месяц они получат «контрольную дозу» SARS-CоV-2.

FT со ссылкой на правозащитную группу 1Day Sooner отмечает, что поучаствовать в испытаниях в Великобритании согласились около 2 тыс. добровольцев. По всему миру, как сообщает организация, согласие на участие в подобных испытаниях выразили более 37 тыс. человек.

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Руководить научной стороной проекта будут Имперский колледж Лондона и британская исследовательская группа hVIVO. Решение о месте проведения испытаний пока не принято, но речь может идти о специализированной клинике в лондонском районе Уайтчепел. Одобрить их проведение должны британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения и независимый комитет по этике. Его представители отметили, что подобные исследования могут быть полезны для разработки вакцин, но приоритетом является безопасность участников испытаний.

FT отмечает, что добровольцы, участвующие в организованных hVIVO исследованиях препарата от гриппа получают компенсацию в размере до 3,7 тыс. фунтов стерлингов (около 360 тыс. руб.). В случае с COVID-19 выплаты, вероятно, будут больше, предполагает газета.

Испытания с преднамеренным заражением человека проводятся уже несколько столетий, напоминает FT. Первым известным случаем стал эксперимент английского врача Эдварда Дженкинса, который в 1796 году искусственно заразил восьмилетнего мальчика вирусом коровьей оспы. Через некоторое время он привил ему натуральную (человеческую) оспу, но болезнь не развилась. Подобные исследования также играют важную роль в разработке препаратов от брюшного тифа, холеры и малярии и позволяют понять, как иммунная система реагирует на вирусы, отмечает издание.

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