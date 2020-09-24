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03:57 (мск), источник: ТАСС

В России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новые правила поверки бытовых счетчиков вступают в четверг в силу — теперь единственным юридически значимым ее подтверждением становится электронная регистрация. Бумажные свидетельства о поверке счетчиков будут выдавать только по желанию пользователей, они будут носить информационный характер, сообщил ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Источник: РИА "Новости"

«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС “Аршин”) результаты метрологических работ будут не действительны», — пояснил Абрамов.

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Росстандарт также советует гражданам заранее запланировать на начало 2021 года поверку счетчиков, при этом стоит проверить на сайте Росаккредитации имеется ли у поверителя аккредитация. Весной правительство РФ перенесло плановые поверки всех счетчиков электроэнергии, газа и воды с этого года на начало следующего.

Что ждет потребителей

Специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика получит доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.

Как пояснил глава Росстандарта, заказчик поверки счетчиков вправе потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись о поверке в реестре. Таким образом он получит юридически значимое подтверждение выполнения поверки прибора и будет информирован о дате следующей поверки.

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Действующие сейчас бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до указанного в них срока очередной поверки прибора, а следующие результаты будут оформляться по-новому, в электронном виде.

«Специально гражданам ничего предпринимать не нужно. Достаточно ознакомиться с ФГИС “Аршин”, понять, как он работает, проверить свой прибор по индивидуальному номеру», — сказал глава Росстандарта.

По его словам, изменения законодательства помогут защитить потребителей от мошенников. Весной Абрамов говорил ТАСС, что стоимость поверки домашних счетчиков не увеличится из-за новых правил.

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