С 1 октября изменится порядок получения пособий и субсидий. Кого из миллионов россиян это коснется

10:31 (мск), источник: Life.ru
Обычно в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка назначается ежемесячная выплата. Родители могут получать её, пока детям не исполнится год. Затем нужно подавать заявление о назначении этой выплаты, пока ребёнку не исполнится два года. К нему нужно приложить все необходимые документы. Затем ту же самую процедуру придётся пройти и для того, чтобы получить деньги на детей до трёх лет.
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Юрист также напомнила, что до конца этого месяца надо успеть подать заявление на получение дополнительных выплат на детей. Это касается тех родителей, кто ещё не успел этого сделать. Речь идёт о ежемесячном пособии 5 тыс. рублей для детей до трёх лет, 10 тыс. — до 16 лет и в размере 10 тыс. — для детей от рождения и до 16 лет. Если не подать заявление до конца этого месяца, то с 1 октября будет уже поздно.
Также на федеральном уровне установлено, что определённые выплаты с 1 октября будут переводиться только на карту «Мир». Имеются в виду государственные пособия людям, имеющим детей, в том числе пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, пособие по временной нетрудоспособности чернобыльцам, пособие по безработице, пенсии и ряд других выплат.
С 1 октября эти выплаты будут перечисляться только на карты платёжной системы «Мир», либо на банковский счёт, к которому не привязаны пластиковые карты других расчётных систем, либо почтовым переводом. Всё зависит от того, какой способ выберет сам получатель.
В период пандемии были установлены повышенные размеры пособий по безработице. По словам Оксаны Красовской, с октября суммы выплат изменятся. Это затрагивает в том числе и индивидуальных предпринимателей. Если они прекратили свою деятельность после 1 марта этого года и были признаны безработными, то получали право на пособие в размере 12 130 рублей. Получать эту сумму бывшие ИП могли в течение трёх месяцев, но с 1 октября срок таких выплат истекает.
В Москве людям, которые официально признаны безработными, в период с 1 апреля по 30 сентября производится региональная компенсационная выплата. Это происходит за счёт средств столичного бюджета. Для безработных региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат составляла 19 500 рублей. С 1 октября эта норма уже не будет применяться.
— Что касается субсидий по коммунальным услугам, то с октября их снова будут предоставлять на шесть месяцев. После этого нужно будет опять подтверждать своё право на получение льготы. В период действия упрощённого порядка было указано, что если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, то её автоматически предоставляют в том же размере на следующие шесть месяцев. Делалось это в беззаявительном порядке, — пояснила Оксана Красовская.
— Была информация, что сейчас рассматривается вопрос о продлении упрощённого порядка проведения
Особое внимание он уделяет
Важно помнить, что вы можете пригласить для участия в экспертизе любого нужного вам специалиста. Если вам отказывают — такое решение можно обжаловать. Если по решению МСЭ вам не назначат инвалидность, то вы можете оспорить это в суде. Ещё один вариант — собрать и подать документы заново.
Что касается пенсий, то здесь упрощённый порядок тоже сохраняется до 30 сентября. Как поясняют в ПФР, сейчас, если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, специалист фонда свяжется с ним по телефону для получения согласия на оформление выплаты.
В ПФР предупреждают, что их специалисты никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или её