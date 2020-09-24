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01:49 (мск), источник: Известия

Диабетики пожаловались на нехватку тест-полосок для измерения сахара

Российские диабетики сообщают о проблемах с получением тест-полосок для глюкометров. Об их отсутствии, перебоях с выдачей или недостаточном количестве заявили жители Брянской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, а также Москвы и Подмосковья. В Росздравнадзоре «Известиям» подтвердили, что в этом году в разных регионах несвоевременно выдали тест-полоски как минимум по 28 тыс. рецептов.

Источник: РИА "Новости"

По данным, предоставленным «Известиям» Росздравнадзором, через региональные Минздравы бесплатные тест-полоски в 2020 году получили 351,5 тыс. человек. На них выписали 977,5 тыс. рецептов, из которых обеспечены 949,3 тыс. То есть по 28 тыс. рецептов выдача тест-полосок задерживается. Среди регионов-«антилидеров» — Марий Эл (6,3%).

По постановлению правительства № 890 от 30 июля 1994 года «О господдержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения лекарственными средствами» в этом году тест-полоски получили 1,3 млн человек. Самый высокий показатель задержек — в Еврейской автономной области (4.24%).

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О сложностях с предоставлением тест-полосок для глюкометров в Брянской области в разговоре с «Известиями» заявил депутат Госдумы Борис Пайкин.

«Ко мне неоднократно обращались жители Брянской области с диагнозом “Сахарный диабет”, которые не могли получить тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови, хоть они им положены по закону на бюджетной основе. Были и повторные обращения, когда в результате депутатского запроса в уполномоченные органы вопрос решался, но лишь на время», — сообщил он.

По словам парламентария, проблема носит системный характер.

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