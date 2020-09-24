01:49 (мск), источник: Известия
Диабетики пожаловались на нехватку тест-полосок для измерения сахара
Российские диабетики сообщают о проблемах с получением
По данным, предоставленным «Известиям» Росздравнадзором, через региональные Минздравы бесплатные
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О сложностях с предоставлением
«Ко мне неоднократно обращались жители Брянской области с диагнозом “Сахарный диабет”, которые не могли получить
По словам парламентария, проблема носит системный характер.