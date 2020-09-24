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10:16 (мск), источник: ТАСС

В Ситке приступили к снятию статуи Баранова с постамента

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/ — Ее перенесут в музей до ноября.

Источник: РИА "Новости"

Власти города Ситка (штат Аляска) приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи Александра Баранова (1747−1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков. Операцию по перемещению памятника в местный исторический музей, как ожидается, завершат до конца октября, сообщил ТАСС в среду директор данного учреждения Хол Спекман.

«Мы приступили к снятию статуи с камня, на котором она установлена», — отметил он. По словам директора музея, рабочие уже убрали часть вещества, с помощью которого был зафиксирован памятник. «Мы надеемся закончить до конца октября», — пояснил Спекман, говоря о переносе статуи в музей.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений в Северной Америке.

Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

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Группа жителей Ситки 23 июня на заседании городского совета призвала убрать памятник Баранову из центра, поскольку он якобы может оскорблять чувства представителей коренных народов. 14 июля горсовет Ситки одобрил резолюцию о переносе статуи из парка в исторический музей.

Перемещение

«Мы надеемся, что статуе не будут нанесено никаких повреждений», — отметил Спекман. Он сообщил, что ранее члены комиссии, которая осуществляет контроль над перемещением памятника, подробно обсудили вопрос о том, как «обеспечить его сохранность». Спекман входит в данную комиссию.

«Сейчас мы не думаем, что будем использовать подъемный кран», — отметил директор музея. Он допустил, что при переносе памятника будет задействован вилочный погрузчик или большая тележка.

Как пояснил Спекман, расстояние от парка до того места, где статуя будет установлена в музее, составляет лишь около 50 метров.

. «С физической сточки зрения, перенести ее достаточно просто», — отметил он.

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Спекман выразил уверенность в том, что статуя «отлично впишется» в экспозицию.

Позиция посольства РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов в июле выразил сожаление в связи с решением городского совета перенести статую из центрального парка в помещение музея. «Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главного правителя русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году», — отметил он.

По мнению Антонова, «созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна», под его руководством было построено более 200 поселений, многие из которых существуют до сих пор, в том числе и сама Ситка.

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