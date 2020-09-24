В Ситке приступили к снятию статуи Баранова с постамента

10:16 (мск), источник: ТАСС
Власти города Ситка (штат Аляска) приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи Александра Баранова (1747−1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков. Операцию по перемещению памятника в местный исторический музей, как ожидается, завершат до конца октября, сообщил ТАСС в среду директор данного учреждения Хол Спекман.
«Мы приступили к снятию статуи с камня, на котором она установлена», — отметил он. По словам директора музея, рабочие уже убрали часть вещества, с помощью которого был зафиксирован памятник. «Мы надеемся закончить до конца октября», — пояснил Спекман, говоря о переносе статуи в музей.
Статуя работы скульптора Джоан
Группа жителей Ситки 23 июня на заседании городского совета призвала убрать памятник Баранову из центра, поскольку он якобы может оскорблять чувства представителей коренных народов. 14 июля горсовет Ситки одобрил резолюцию о переносе статуи из парка в исторический музей.
«Мы надеемся, что статуе не будут нанесено никаких повреждений», — отметил Спекман. Он сообщил, что ранее члены комиссии, которая осуществляет контроль над перемещением памятника, подробно обсудили вопрос о том, как «обеспечить его сохранность». Спекман входит в данную комиссию.
«Сейчас мы не думаем, что будем использовать подъемный кран», — отметил директор музея. Он допустил, что при переносе памятника будет задействован вилочный погрузчик или большая тележка.
. «С физической сточки зрения, перенести ее достаточно просто», — отметил он.
Спекман выразил уверенность в том, что статуя «отлично впишется» в экспозицию.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в июле выразил сожаление в связи с решением городского совета перенести статую из центрального парка в помещение музея. «Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже
По мнению Антонова, «созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна», под его руководством было построено более 200 поселений, многие из которых существуют до сих пор, в том числе и сама Ситка.