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10:02 (мск), источник: Life.ru

«Намного агрессивнее». В Турции появились особо опасные комары

Они переносят такие смертельные заболевания, как лихорадка денге и вирус Зика.

Источник: lksuperboy/СС0

В Турции появился новый вид особо опасных москитов, азиатский тигровый комар, об этом сообщает издание HaberTurk.

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Насекомое начали замечать в Стамбуле в течение последних трёх лет, после того как стали поступать жалобы от жителей. Специалисты отмечают, что это совсем другой вид, у него другая биология. Кроме того, он очень быстро адаптируется к окружающей среде.

— Днём сидеть на улице очень неудобно. Они намного агрессивнее других комаров. В дополнение к этому они также передают болезни, такие как лихорадка денге, жёлтая лихорадка и вирус Зика, о которых мы раньше не слышали. Ни одно из вышеупомянутых заболеваний не наблюдалось до сих пор в Турции, — пояснил профессор кафедры паразитологии Стамбульского университета Керем Этер.

Эксперт добавил, что укус такого комара вызывает сильные аллергические реакции, поскольку во время сосания крови белок слюнной железы переходит в подкожную ткань. У человека долго сохраняется зуд и покраснение.

Новый вид москитов обитает в искусственных стоячих водоёмах. Горожанам посоветовали избегать скоплений таких источников, например декоративных бассейнов или цветочных горшков в домах, садах и на балконах. Опрыскивания от насекомых на кровососов почти не действуют.

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